影／國三連續切換車道 小貨車疑失控自撞外側路肩翻車

李姓男子今天下午駕小貨車行經國三南下新店隧道，疑似變換至內側車道時，發現內側車道後方有車輛靠近，急切回中線車道，不慎失控自撞外側路肩翻車，手臂受傷但不願就醫，這起事故因貨車上物品在車道上散落一地，於下午3時50分事故現場清理排除後恢復通車。

國道警方今天下午3時17分獲報，國三南下27.7公里新店隧道內發生車禍事故，警方到場發現1輛小貨車側翻在外側車道上。

據了解，小貨車駕駛李姓男子（25歲）開車行經該處時，因欲變換至內側車道，發現內側車道後方有車輛行駛靠近，急忙切回中線車道，因操作不當導致失控自撞外側路肩而翻車，李男雖右手擦挫傷但不願就醫，李男酒測值為零。

這起翻車意外在下午3時50分排除並恢復通車，國道警方呼籲駕駛人，變換車道應注意來車並保持安全距離及間隔，確保行車安全。