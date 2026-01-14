影／火太大！台南金屬拋光工廠延燒隔壁工廠 消防討救兵90分鐘撲滅

台南市消防局今天下午2時33分接獲報案，安南區安和路二段318巷一間金屬拋光工廠一樓冒出火煙，派遣安和等分隊39車、警消72人趕往；由於火勢太大，延燒隔壁汽車零件工廠、煙燻另一間鍋具倉庫，無人傷亡，消防於4時9分撲滅火勢，將由火調人員釐清起火原因。

消防局指出，第一批人員於2時40分趕到，出水搶救，並回報火勢很大，現場濃煙漫天，請求支援，所幸初步確認無人受困；消防局派遣支援趕往，耗時約90分鐘撲滅火勢，經檢視火場，起火的金屬拋光工廠燃燒面積100平方公尺、隔壁的汽車零件工廠遭延燒200平方公尺。