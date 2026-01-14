快訊

影／火太大！台南金屬拋光工廠延燒隔壁工廠 消防討救兵90分鐘撲滅

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市消防局今天下午2時33分接獲報案，安南區安和路二段318巷一間金屬拋光工廠一樓冒出火煙，派遣安和等分隊39車、警消72人趕往；由於火勢太大，延燒隔壁汽車零件工廠、煙燻另一間鍋具倉庫，無人傷亡，消防於4時9分撲滅火勢，將由火調人員釐清起火原因。

消防局指出，第一批人員於2時40分趕到，出水搶救，並回報火勢很大，現場濃煙漫天，請求支援，所幸初步確認無人受困；消防局派遣支援趕往，耗時約90分鐘撲滅火勢，經檢視火場，起火的金屬拋光工廠燃燒面積100平方公尺、隔壁的汽車零件工廠遭延燒200平方公尺。

還有一間鍋具倉庫受到火勢煙燻，最終確認無人傷亡，因大火當下濃煙漫天，已通知環保局人員到場瞭解空氣狀況；因有財損，火調人員將前往調查，轄區分隊也將實施需導。

台南市安南區安和路二段318巷一間金屬拋光工廠今天下午大火，消防耗時約90分鐘撲滅火勢。記者袁志豪／翻攝
環保局 台南 火災 消防員

