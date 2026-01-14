打詐有功！刑事局長周幼偉退休在即 獲頒二等內政專業獎章

刑事局長周幼偉本月16日屆齡退休，任內大力打擊詐欺，查緝詐騙集團及推動各項防制工作，內政部長劉世芳今赴局頒發二等內政專業獎章，表彰他任內2年半對警政制度及治安維護貢獻。

警政署去年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍，11月10日至21日執行，查獲詐團985團、犯嫌6554人，掃黑180件、犯嫌1049人，並查獲非法槍械224枝，查扣不法利得82億元。劉世芳今由警政署長張榮興陪同赴刑事局參加周幼偉榮退茶會，頒發二等內政專業獎章給周；內政部次長馬士元則赴局主持專案成果記者會，了解案件及慰勉有功人員。

刑事局說明周任內打詐工作，設置「165打詐儀表板」公開真實數據，成立「情資研析專責小組」與23項專業分工查緝詐團，完成詐欺犯罪防制中心法制化，推動詐欺犯罪危害防制條例修正案完成三讀，加重處罰、加速攔阻詐騙金流及加強保護被害人。

執行虛擬貨幣查扣凍結專案，金額125億元；與LINE合作下架7.9萬個涉詐帳號，執行「淨話專案」查緝IP-PBX（網路電話交換機），3個月後假檢警案件數及財損分別減少41%與58%；查緝天道盟主「鐵霸」曾盈富洗錢案；掃蕩非法幣商、幣想科技店面及走私黃金等洗錢管道。

破獲重大詐騙案件，包括偵破「台版地面師」案、查緝假融資借貸詐欺扣押232輛權利車、與印尼警方破獲峇里島跨境詐騙機房移送102人全被起訴、與菲律賓警方合作打擊我國黑幫境外機房。