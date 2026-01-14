海巡艦隊分署獲贈海神追蹤救援系統 巨鵬科技捐贈6套
海巡署艦隊分署昨天獲得巨鵬科技公司捐贈6套「海神追蹤救援系統（GPT）」，具備即時定位追蹤及危險預警功能，未來將運用於相關海上任務與教育訓練，提升各類海上突發狀況中的即時應變與救援效能。
巨鵬科技研發的「海神追蹤救援系統」擁有大範圍遠距搜索、即時定位追蹤、電子圍籬預警等功能，可應用在守護潛水員及海上人員安全，於異常狀況發生前示警，落實「預防優先於救援」的安全理念，有效降低事故風險。
相較於傳統個人遇險定位設備，該系統可同時對多名人員即時監控，提供精準且即時的定位資訊，協助搜救單位迅速掌握目標位置，無須仰賴船舶固定接收設備。在救援應用上，亦可透過無人機或制高點架設接收與中繼設備，大幅擴展搜尋範圍，特別適用於廣域海域、複雜海象及團隊型海上作業情境。
巨鵬公司董事長王裕隆擔任海巡之友總會艦隊分會顧問，昨天捐贈器材由艦隊分署參議許智傑代表接受，除了表達感謝民間企業回饋社會的責任感，並表示這6套設備未來將運用於相關海上任務與教育訓練，協助強化海上勤務人員定位掌握與遇險搜救效率，提升第一線海巡人員執勤的安全防護能量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言