快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

台9線草埔森永隧道疑飄瓦斯氣味封閉 15分鐘後全線恢復通行

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

今天下午13時35分，公路局南區養護工程分局接獲屏東警方通報，台9線草埔森永隧道北上線疑似有瓦斯氣味，但現場無冒煙或起火情況。接報後，台東安朔交控中心立即啟動多方通報及應變作業，並協調南北雙向車道管制封閉，由台東及屏東警方引導車輛改道至台9戊線行駛。

隨後，消防單位進行現場檢測，確認隧道內環境安全無虞，並完成路側設備下架作業。風機於15時10分關閉，隧道全線於15時17分恢復正常通行。

此次事件雖無造成人員傷亡，但公路局表示，任何疑似瓦斯或危險氣體警示，都將啟動封閉管制與消防檢測，確保用路安全，避免潛在風險擴大。

公路局提醒，隨著天氣及交通狀況變化，用路人應特別注意即時路況資訊。最新道路通阻及交通管制消息，可透過「公路局幸福公路APP」、公路局「公路防救災資訊系統」及「智慧化省道即時資訊服務網」查詢。

今天下午13時35分，公路局南區養護工程分局接獲屏東警方通報，台9線草埔森永隧道北上線疑似有瓦斯氣味，但現場無冒煙或起火情況。圖／南區養護工程分局提供
今天下午13時35分，公路局南區養護工程分局接獲屏東警方通報，台9線草埔森永隧道北上線疑似有瓦斯氣味，但現場無冒煙或起火情況。圖／南區養護工程分局提供

屏東 台東 氣味

延伸閱讀

台9線草埔森永隧道疑飄瓦斯味緊急封閉 預計下午5時30分恢復通行

新北男酒後心情不佳 打開陽台瓦斯桶…嚇壞大樓住戶遭訴

地方喊話中央提TPASS斷炊應變計畫 公路局：短期內先以2款項墊支

影／台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平釀1死2傷

相關新聞

影／火太大！台南金屬拋光工廠延燒隔壁工廠 消防討救兵90分鐘撲滅

台南市消防局今天下午2時33分接獲報案，安南區安和路二段318巷一間金屬拋光工廠一樓冒出火煙，派遣安和等分隊39車、警消...

感冒1個多月…女童車上大叫一聲昏迷2天不治 家人盼檢察官找死因

台中市一名11歲女童10日坐家人的車途經太平，其父在太平的一處加油站加油，她則下車去買包子，但哪知她上車後突然大叫了一聲...

現役海軍士官落海 浮屍在高雄蚵仔寮港內

高雄市梓官區蚵仔寮漁港昨天下午被民眾目擊港區內有浮屍在海中載浮載沉，警消將其打撈上岸後，經查身分赫然發現是現役海軍士官，...

台電變電所電動鐵門奪命 巡檢班長兒見慘狀痛哭提質疑

高雄市左營區台電左營二次變電所今天發生死亡意外，死者安檢班張姓班長遭電動門夾死，今天上午家屬聞訊趕去變電所，兒子發現父親...

打詐有功！刑事局長周幼偉退休在即 獲頒二等內政專業獎章

刑事局長周幼偉本月16日屆齡退休，任內大力打擊詐欺，查緝詐騙集團及推動各項防制工作，內政部長劉世芳今赴局頒發二等內政專業...

油料車一路漏油到中央大學外 中壢警即時封控清除

一輛運油車今天中午行經桃園市中壢區中大路，油料不慎撒落路面，中壢警分局興國派出所約12時47分接獲通報，為避免影響來往車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。