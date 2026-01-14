台9線草埔森永隧道疑飄瓦斯氣味封閉 15分鐘後全線恢復通行
今天下午13時35分，公路局南區養護工程分局接獲屏東警方通報，台9線草埔森永隧道北上線疑似有瓦斯氣味，但現場無冒煙或起火情況。接報後，台東安朔交控中心立即啟動多方通報及應變作業，並協調南北雙向車道管制封閉，由台東及屏東警方引導車輛改道至台9戊線行駛。
隨後，消防單位進行現場檢測，確認隧道內環境安全無虞，並完成路側設備下架作業。風機於15時10分關閉，隧道全線於15時17分恢復正常通行。
此次事件雖無造成人員傷亡，但公路局表示，任何疑似瓦斯或危險氣體警示，都將啟動封閉管制與消防檢測，確保用路安全，避免潛在風險擴大。
公路局提醒，隨著天氣及交通狀況變化，用路人應特別注意即時路況資訊。最新道路通阻及交通管制消息，可透過「公路局幸福公路APP」、公路局「公路防救災資訊系統」及「智慧化省道即時資訊服務網」查詢。
