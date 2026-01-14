油料車一路漏油到中央大學外 中壢警即時封控清除

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

一輛運油車今天中午行經桃園市中壢區中大路，油料不慎撒落路面，中壢警分局興國派出所約12時47分接獲通報，為避免影響來往車輛及行人安全，所長王韋力立即派員到場維持交通秩序與協調清理，優先確保用路人安全避免交通事故發生。

巡邏警員蕭禾毅、賴奕翔前往現場，發現油料自中大路與中正路口，一路延伸至中央大學前，汙染路段近300公尺，研判容易衍生交通事故，隨即擺放交通錐與交通管制，提醒往來車輛減速慢行，並回報派出所連絡清潔隊到場清理油汙。警員黃琪崴前往附近加油站載運木屑，鋪灑於油汙路段加速吸附油料，降低車輛打滑風險，迅速分工合作下，幸未發生事故。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方已調閱周邊監視器畫面，通知駕駛人到案說明，後續將依道路交通管理處罰條例等相關規定依法究責，呼籲駕駛人於載運油料或液體物品時，務必妥善固定與密封，切勿因一時疏忽危害公共安全。按道路交通管理處罰條例第30條，載運貨物滲漏可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

油料車滲漏，一路漏到中央大學外面。記者鄭國樑／翻攝
油料車滲漏，一路漏到中央大學外面。記者鄭國樑／翻攝
警方到現場先放置三角錐，防止用路人發生意外。記者鄭國樑／翻攝
警方到現場先放置三角錐，防止用路人發生意外。記者鄭國樑／翻攝

交通事故 中壢 加油站

