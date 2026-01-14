油料車一路漏油到中央大學外 中壢警即時封控清除

一輛運油車今天中午行經桃園市中壢區中大路，油料不慎撒落路面，中壢警分局興國派出所約12時47分接獲通報，為避免影響來往車輛及行人安全，所長王韋力立即派員到場維持交通秩序與協調清理，優先確保用路人安全避免交通事故發生。

巡邏警員蕭禾毅、賴奕翔前往現場，發現油料自中大路與中正路口，一路延伸至中央大學前，汙染路段近300公尺，研判容易衍生交通事故，隨即擺放交通錐與交通管制，提醒往來車輛減速慢行，並回報派出所連絡清潔隊到場清理油汙。警員黃琪崴前往附近加油站載運木屑，鋪灑於油汙路段加速吸附油料，降低車輛打滑風險，迅速分工合作下，幸未發生事故。