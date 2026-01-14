現役海軍士官落海 浮屍在高雄蚵仔寮港內

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市梓官區蚵仔寮漁港昨天下午被民眾目擊港區內有浮屍在海中載浮載沉，警消將其打撈上岸後，經查身分赫然發現是現役海軍士官，家屬事發前甚至還有報警通報失聯，沒想到再見已成浮屍，令家屬悲痛不已。

據了解，死者是26歲的王姓海軍士官，家屬在前天向警方通報他失聯，昨天下午警方一度與王姓士官取得聯繫，沒想到不久後就傳出他已落海成浮屍，並在高雄梓官的蚵仔寮漁港內被發現，被海巡人員打撈上岸，頭部、額頭處有撞擊傷勢，早已沒了生命跡象。

海軍保指部回應，王姓士官於休假期間因不明原因落水，軍方已派員陪同家屬前往殯儀館相驗，初步相驗結果為生前落水而溺斃，具體死因不詳，軍方為此感到哀悼與不捨，將全力協助家屬後續事宜，並配合檢警調查釐清。

岡山警分局表示，死者頭部傷勢研判是落水後，因海浪拍打，撞擊礁石或岸邊所致，警方已依規定通報鑑識人員完成採證，全案已報請橋頭地檢署檢察官相驗以釐清確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

現役海軍士官不明原因落海，被發現成浮屍在高雄蚵仔寮港內載浮載沉。圖／警方提供
現役海軍士官不明原因落海，被發現成浮屍在高雄蚵仔寮港內載浮載沉。圖／警方提供

浮屍 海軍 失聯

