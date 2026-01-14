快訊

台電變電所電動鐵門奪命 巡檢班長兒見慘狀痛哭提質疑

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區台電左營二次變電所今天發生死亡意外，死者安檢班張姓班長遭電動門夾死，今天上午家屬聞訊趕去變電所，兒子發現父親的臉幾乎被電動門壓扁，不禁痛哭失聲，質疑台電去年在岡山變電所才有外包商工人也出意外，工安問題卻還再發生。

台電左營二次變電所安檢班班長張姓男子（61歲）已在台電服務37年，4年後將退休。

據了解，今天上午7時40分許，張姓班長騎機車到左營區鼓山三路變電所上班，先從電動門另設的小門開鎖進門，按了電動門開關按鈕後，出來要牽機車進入變電所，但牽車時可能發覺電動門開得不夠寬，又折返門口，上半身探進電動鐵門內按開關按鈕。

不料，鐵門啟動後，張姓班長可能發覺按錯鍵，要按開門卻按成關門，來不及躲開，上半身遭鐵門夾住，頭部遭壓變型。直到同事發現他卡在電動門口，向警、消求救，救護員到場檢視，發現他已經死亡。警方與台電人員調閱門口監錄系畫面，同事見鐵門啟動向張姓班長的方向運行，驚愕大叫「他按錯了！」

張姓班長的妻兒接到台電通知，趕去變電所，兒子見父親的死狀不痛哭，說去年岡山的變電所才出事，沒想到今天父親也在上班時被夾死，質問「到底台電有沒有在處理？」

台電高雄區處表示，對於這場不幸事件深表遺憾與哀悼，事故發生後，已即刻通報相關單位，並全力配合消防、警方及勞檢單位進行後續調查，釐清事故原因。

台電變電所今天出死亡意外的電動門。記者林保光／攝影
台電變電所今天出死亡意外的電動門。記者林保光／攝影

