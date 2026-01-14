新竹偷吊卡車、苗栗再偷漁船出海純粹為了好玩 苗檢聲押張嫌獲准

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

家人經營工程行的張姓男子1月6日先在新竹縣涉嫌偷了1部吊卡車，隨後再到苗栗縣涉嫌偷了1艘漁船出海，警方循線日前逮捕張男，聲稱獨自犯案，純粹為了好玩，檢察官依竊盜罪嫌聲請法官羈押獲准，全案進一步偵辦中。

苗栗縣竹南警察分局1月6日據報，停放在竹南鎮龍鳳漁港內的漁船遭竊，漁船花了數十萬元買入後，再花上大量時間及精力整修，前後費時近1年，耗資180萬元，近期打算向海巡署登記後出海作業，不料還未出海就先被偷。

漁船遭竊罕見，竹南分局報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，並與新竹縣警察局竹北分局組成專案小組，沿線調閱監視器，查出張男（50歲）先在竹北市一處工地，竊取1部15噸中型吊卡車，再到龍鳳漁港，發現漁船還可以發動，吊上拖車，載到新竹市海邊出海遊玩，最後將漁船棄置在頭前溪出海口的岸邊。

專案小組追查，鎖定有地緣及工地經驗的張男，1月11日下午在竹北市張男住處，趁他出門當場逮捕，全案依竊盜罪嫌解送苗栗地檢署，檢察官偵訊後，聲請法官羈押獲准。

一艘停放在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港內的漁船1月6日遭竊，警方循線查獲張男涉嫌，聲稱好玩偷船。圖／竹南警察分局提供
