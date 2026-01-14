快訊

西寧國宅封閉樓層成「救貓戰場」 意外發現神秘人毀電梯闖入

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市西寧國宅拆建倒數，5樓以上住戶已於前年全數遷出，現場全面封閉，動物保護處上月獲報16樓封閉室內疑有隻受困，經破門救出1貓，昨天再獲報疑有20多隻貓受困，動保處啟動動物救援機制，都發局配合到場逐層清查，即時救獲1隻貓並送醫診療。

動保處指出，西寧國宅因廢棄待改建，所有出入口、門窗均已封閉，禁止任何人進出，但動物依生存本能仍可能找到縫隙進入廢棄住宅，因此昨日在建築物16樓走廊發現貓隻身影，即以網套捕獲1幼貓後送醫治療。

動保處說，為避免貓隻進入廢棄住宅躲藏時迷失方向而受困，將持續介入進行動物救援，並與都發局跨局處合作、與當地愛心人士協力一同救援。

動保處表示，今早8時調集8個捕貓籠，並備齊充足的罐頭、飼料，派員架設在西寧國宅5樓及16樓等可能有街貓出沒地點；都發局也派員協助每日更換飼料及巡查貓隻誘捕狀況，如捕獲貓隻將由動保處帶至台北市動物之家安置。也強調，今日派員逐層搜尋，已確認沒有貓隻受困，請民眾放心。

動保處呼籲，西寧國宅正在執行街貓救援誘捕工作，期間請民眾切勿自行進入或再餵食街貓，以發揮救援效果；動保處將持續關注西寧國宅貓隻救援進度，並視情況調整策略，力求救離及安置貓隻。

都發局說，西寧國宅5樓以上樓層已於2024年12月完成全數住戶遷出，並依法全面封閉管理，目前僅保留2部電梯供市場單位合法使用，其餘高樓層電梯控制面板均已加裝蓋板，防止進出確保公共安全。

都發局兩次配合動保處誘捕作業時，發現高樓層電梯控制面板遭人破壞，並有非法啟用及進出封閉樓層的明顯跡象。都發局嚴正指出，擅自破壞公共設施、非法闖入封閉建築物，已涉及毀損、侵入等違法行為，不僅危及人身安全，也嚴重干擾流浪動物的專業救援作業。

都發局呼籲，任何民眾切勿以任何理由擅自進入已封閉、無使用的樓層餵養或其他行為，相關行為不但可能造成自身危險，更可能延誤或阻礙流浪動物誘捕與安置。對於電梯設施遭破壞、非法闖入等違法行為，都發局將蒐證並依法報警處理，絕不寬貸。

都發局強調，後續將持續全力配合動保處進行西寧國宅內流浪貓的誘捕與安置作業，並在兼顧公共安全、法治原則及動物福利的前提下，落實管理責任，避免不當行為造成二次風險與爭議。

民眾若在北市發現受困、傷病動物，可立即通報1959動物保護專線或使用「台北市政府LINE@」，動保處提供24小時的動物救援服務。

北市動保處昨在西寧國宅成功救援的幼貓。圖／北市動保處提供
北市動保處昨在西寧國宅成功救援的幼貓。圖／北市動保處提供
北市都發局兩次配合動保處誘捕作業時，發現高樓層電梯控制面板遭人破壞，並有非法啟用及進出封閉樓層的明顯跡象。圖／北市都發局提供
北市都發局兩次配合動保處誘捕作業時，發現高樓層電梯控制面板遭人破壞，並有非法啟用及進出封閉樓層的明顯跡象。圖／北市都發局提供
北市動保處今天調集8個捕貓籠，並備齊充足的罐頭、飼料，派員架設在西寧國宅5樓及16樓等可能有街貓出沒地點。圖／北市動保處提供
北市動保處今天調集8個捕貓籠，並備齊充足的罐頭、飼料，派員架設在西寧國宅5樓及16樓等可能有街貓出沒地點。圖／北市動保處提供
北市都發局兩次配合動保處誘捕作業時，發現高樓層電梯控制面板遭人破壞，並有非法啟用及進出封閉樓層的明顯跡象。圖／北市都發局提供
北市都發局兩次配合動保處誘捕作業時，發現高樓層電梯控制面板遭人破壞，並有非法啟用及進出封閉樓層的明顯跡象。圖／北市都發局提供
對於電梯設施遭破壞、非法闖入等違法行為，北市都發局將蒐證並依法報警處理，絕不寬貸。圖／北市都發局提供
對於電梯設施遭破壞、非法闖入等違法行為，北市都發局將蒐證並依法報警處理，絕不寬貸。圖／北市都發局提供
北市動保處去年12月在西寧國宅成功救援的貓隻。圖／北市動保處提供
北市動保處去年12月在西寧國宅成功救援的貓隻。圖／北市動保處提供

