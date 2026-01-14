湖口國小旁今早連環追撞 聯結車切入車道 疑轎車禮讓引多車追撞

新竹縣湖口國小旁今早發生連環車禍，一輛原先停在路邊的聯結車，疑似準備切入車道，第一輛轎車停車禮讓，第三、四台車輛反應不及，發生追撞，形成連環事故，事故發生時正值上班、上學尖峰時段，現場一度出現車流回堵情形。警方接獲通報後立即派員到場處理，並進行交通疏導，避免發生二次事故。

新竹縣警方今天清晨7時33分接獲報案，台1線八德路二段與長富路一段路口交通事故，且是多車追撞事故。警方到場處理後確認，事故涉及多輛車追撞，僅造成車輛損壞，無人受傷。

初步了解，當時一輛聯結車原停靠在道路外側，疑似準備切入車道，第一輛轎車煞車禮讓，第二輛車也停下來，不過第三、四台車輛反應不及，陸續發生追撞，形成連環事故。警方接獲通報後立即派員到場處理，並進行交通疏導，避免發生二次事故。

事故發生時正值上班、上學尖峰時段，現場一度出現車流回堵情形。有目擊民眾表示，通學區限速30公里，附近家長早已關注大型車輛通行，希望能加強取締，未料隔日即發生事故。