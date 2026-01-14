湖口國小旁今早連環追撞 聯結車切入車道 疑轎車禮讓引多車追撞
新竹縣湖口國小旁今早發生連環車禍，一輛原先停在路邊的聯結車，疑似準備切入車道，第一輛轎車停車禮讓，第三、四台車輛反應不及，發生追撞，形成連環事故，事故發生時正值上班、上學尖峰時段，現場一度出現車流回堵情形。警方接獲通報後立即派員到場處理，並進行交通疏導，避免發生二次事故。
新竹縣警方今天清晨7時33分接獲報案，台1線八德路二段與長富路一段路口交通事故，且是多車追撞事故。警方到場處理後確認，事故涉及多輛車追撞，僅造成車輛損壞，無人受傷。
初步了解，當時一輛聯結車原停靠在道路外側，疑似準備切入車道，第一輛轎車煞車禮讓，第二輛車也停下來，不過第三、四台車輛反應不及，陸續發生追撞，形成連環事故。警方接獲通報後立即派員到場處理，並進行交通疏導，避免發生二次事故。
事故發生時正值上班、上學尖峰時段，現場一度出現車流回堵情形。有目擊民眾表示，通學區限速30公里，附近家長早已關注大型車輛通行，希望能加強取締，未料隔日即發生事故。
針對外界關切大型車輛是否違規行駛，相關單位說明，八德路並未列入新竹縣政府交通旅遊處公告的大貨車禁止行駛路段，車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言