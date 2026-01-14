快訊

沒睡飽！上班時段女駕駛五楊高架追撞前2車 失控側翻輕傷送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道1號五楊高架北上桃園路段今天上午7時餘，1輛客貨車女駕駛疑精神不濟，失控追撞前方2車後，失控側翻受困，國道公路警察局第一公路警察大隊據報到場，將受傷楊姓女駕駛送醫，所幸3名駕駛均無飲酒，肇事責任待調查，由於正逢上班時段，五楊高架一度壅塞紫爆。

國道警方說明，今天上午7時43分，第一公路警察大隊勤務指揮中心接獲通報，位於五楊高架道北向46.8公里桃園路段有3車追撞事故，造成1名駕駛受傷，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、救護車及消防隊，警消到場後將傷者送林口長庚醫院，所幸僅擦挫傷無大礙。

國道警方初步調查，57歲楊姓女子駕駛客貨車行經該路段時，疑似恍神，先後撞擊前方由47歲史姓男子及32歲姜姓男子分別駕駛的白色雙門轎跑車及福斯廂型車，導致3車連環撞事故；楊女追撞後，失控向左側翻覆，一度受困造成身上多處輕傷送醫，經實施酒測3名駕駛結果均為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

遭後方2車追撞的福斯廂型車，同遭波及。圖／國道警方提供
遭後方2車追撞的福斯廂型車，同遭波及。圖／國道警方提供
行駛在楊女前方的白色雙門轎跑車主慘遭追撞，車況慘不忍睹。圖／國道警方提供
行駛在楊女前方的白色雙門轎跑車主慘遭追撞，車況慘不忍睹。圖／國道警方提供
楊姓女駕駛今早駕駛客貨車行經五楊高架北向46.8公里時，疑因精神不濟追撞前方2車，自己也因失控側翻，造成全身多處輕傷送醫，幸無礙，肇事責任待調查。圖／國道警方提供
楊姓女駕駛今早駕駛客貨車行經五楊高架北向46.8公里時，疑因精神不濟追撞前方2車，自己也因失控側翻，造成全身多處輕傷送醫，幸無礙，肇事責任待調查。圖／國道警方提供

國道 五楊高架 車禍

