沒睡飽！上班時段女駕駛五楊高架追撞前2車 失控側翻輕傷送醫

國道1號五楊高架北上桃園路段今天上午7時餘，1輛客貨車女駕駛疑精神不濟，失控追撞前方2車後，失控側翻受困，國道公路警察局第一公路警察大隊據報到場，將受傷楊姓女駕駛送醫，所幸3名駕駛均無飲酒，肇事責任待調查，由於正逢上班時段，五楊高架一度壅塞紫爆。

國道警方說明，今天上午7時43分，第一公路警察大隊勤務指揮中心接獲通報，位於五楊高架道北向46.8公里桃園路段有3車追撞事故，造成1名駕駛受傷，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、救護車及消防隊，警消到場後將傷者送林口長庚醫院，所幸僅擦挫傷無大礙。

國道警方初步調查，57歲楊姓女子駕駛客貨車行經該路段時，疑似恍神，先後撞擊前方由47歲史姓男子及32歲姜姓男子分別駕駛的白色雙門轎跑車及福斯廂型車，導致3車連環撞事故；楊女追撞後，失控向左側翻覆，一度受困造成身上多處輕傷送醫，經實施酒測3名駕駛結果均為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。