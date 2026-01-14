專挑物流司機送貨偷錢包 他盜刷信用卡「狂買煙酒」躲旅館休息被逮

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

48歲黃姓男子去年底趁物流司機送貨時，闖進車門偷走錢包，連續兩次得逞，拿著他人信用卡至超商、量販店採買手機、皇家禮炮、香菸等物，被害人共財損3萬多元，北市警方獲報，循線調閱監視器畫面，在萬華區某旅館找到他，警詢後依竊盜等罪嫌送辦。

北市中正二警方去年12月28日獲報，有物流車司機稱凌晨4點多送貨時，包包被人偷走，當下還沒有發現，直到手機跳出盜刷消息時才意識到遭小偷報警。

警方隨後又接獲到另一名物流司機報案，調閱監視器畫面發現2案距離僅半小時，且嫌犯都是騎腳踏車離去，認定是同一人犯案循線逮人。

警方發現嫌犯得手後接連至超商、量販店買東西，包括手機、洋酒、香菸、衣物等物，隨後提著購物袋騎腳踏車離去，直接去萬華區桂林路某間旅館休息。

警方查訪旅館，當場罪證確鑿，黃男購買的東西都還來不及享受就被逮到，警方查扣贓物初估價值逾3萬元，警詢後依竊盜、偽造文書罪嫌函送法辦。

中正二警方呼籲，年關將近，運將奔波勞苦，下車務必隨手上鎖，勿讓宵小有機可乘，另提醒，意圖為自己或第三人不法之所有，竊取他人財物者，將觸犯刑法竊盜罪嫌，最高可處五年有期徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

中正二警方查扣黃男盜刷他人信用卡得手的不法贓物，包括手機、皇家禮炮、香菸等。記者翁至成／翻攝
中正二警方查扣黃男盜刷他人信用卡得手的不法贓物，包括手機、皇家禮炮、香菸等。記者翁至成／翻攝

