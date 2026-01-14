老婦日前在市區迷路，走了一整個早上仍找不到回家的路。圖：警方提供

桃園市中壢區一名83歲余姓老婦日前在市區迷路，走了一整個早上仍找不到回家的路，下午13時50分許在健行路、中北路二段路口無助徘徊，所幸中壢警分局員警獲報後即時到場關懷，並依其自述的零碎線索抽絲剝繭，最終順利協助老婦返家。

警方依老婦自述曾參軍、與亡夫來台等線索，最終順利確認其正確住處，將她安全的送返家。圖：警方提供

中壢派出所說明，警員劉菘銓、簡子崴於當日下午接獲報案，指稱健行路與中北路二段路口有老婦迷途。該老婦無法清楚說出身分資料，僅表示居住在新生路一帶，警方先她帶往其所述地址查證，但未能確認住處。警方隨後依老婦自述曾參軍、與亡夫來台等線索，轉而朝眷村周邊的新生路段落逐一比對查找，最終順利確認其正確住處，將她安全的送返家。

中壢警分局長林鼎泰提醒，家中若有年長或記憶力退化親友，建議配戴識別手環、定位裝置或隨身放置聯絡資料，若發現疑似迷途長者，也可立即撥打110通報，警方將迅速到場協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢8旬婦忘記返家路 警靠「曾參軍」線索找到她住處