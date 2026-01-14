快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

大園婦人倒路邊顫抖語無倫次！員警靠這1物查身分

桃園電子報／ 桃園電子報

414567 0
婦人領完藥後準備回家，因天氣寒冷身體不適跌坐在理髮店門口。圖：讀者提供

桃園市大園區一名51歲石姓婦人今(14)日上午9時許到診所領完藥後準備回家，因天氣寒冷身體不適跌坐在理髮店門口，大園警分局獲報後到場關心，並協助通報救護人員將其送醫，並利用老婦的藥袋查出她的身分，通知家屬前往醫院接續照料，家屬非常感謝警方的暖心幫忙。

414570 0
大園派出所警方利用老婦的藥袋查出她的身分。圖：讀者提供

大園派出所表示，警方於今日上午接獲民眾報案，有一名婦人跌坐在理髮店門口無力起身，且精神狀況不穩面色蒼白、語言表達混亂難以溝通，請警方到場協助。警員蘇柏魁、林怡涓獲報到場關心，但婦人情緒緊張語無倫次，身體也不停顫抖，無法說出年籍資料，員警遂查看婦人手提的塑膠袋，在裡面發現許多藥袋，上面記載著婦人的姓名，經查詢戶役政系統後得知其年籍資料，便先將婦人帶返所休息，並提供溫熱水讓其保持身體溫暖。

414569 0
大園派出所員警協助通報救護人員。圖：讀者提供

由於婦人持續表示頭暈身體不適，員警不敢大意，擔心是天冷導致心血管疾病，隨即通報救護人員到場，經初步評估後須送醫詳細檢查，員警便聯繫其家屬前往醫院接續照顧，家屬對於警方的及時協助深深表示感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園婦人倒路邊顫抖語無倫次！員警靠這1物查身分

延伸閱讀：

  1. 運科助攻平鎮高中戰力升級 投手球速150
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

救護人員 老婦

延伸閱讀

天冷吃薑母鴨別酒駕 大園警籲叫代駕、計程車返家

起司饅頭卡1歲幼兒口中 保母第一時間未完整急救 過失致死罪起訴

騎車精神不濟釀禍！大園19歲男衝撞施工護欄送醫

大園男遭威脅支付違約金 警方曝真相守住1萬5

相關新聞

台電高雄鼓山三路變電所出意外 1員工遭電動鐵門夾死

台電公司高雄市鼓山三路變電所發生意外，1名張姓員工今天疑要出門遭電動鐵門夾住，同事發現時，他已經被鐵門夾死。

西寧國宅封閉樓層成「救貓戰場」 意外發現神秘人毀電梯闖入

北市西寧國宅拆建倒數，5樓以上住戶已於前年全數遷出，現場全面封閉，動物保護處上月獲報16樓封閉室內疑有貓隻受困，經破門救...

湖口國小旁今早連環追撞 聯結車切入車道 疑轎車禮讓引多車追撞

新竹縣湖口國小旁今早發生連環車禍，一輛原先停在路邊的聯結車，疑似準備切入車道，第一輛轎車停車禮讓，第三、四台車輛反應不及...

沒睡飽！上班時段女駕駛五楊高架追撞前2車 失控側翻輕傷送醫

國道1號五楊高架北上桃園路段今天上午7時餘，1輛客貨車女駕駛疑精神不濟，失控追撞前方2車後，失控側翻受困，國道公路警察局...

大園婦人倒路邊顫抖語無倫次！員警靠這1物查身分

桃園市大園區一名51歲石姓婦人今(14)日上午9時許到診所領完藥後準備回家，因天氣寒冷身體不適跌坐在理髮店門口，大園警分局獲報後到場關心...

中壢8旬婦忘記返家路 警靠「曾參軍」線索找到她住處

桃園市中壢區一名83歲余姓老婦日前在市區迷路，走了一整個早上仍找不到回家的路，下午13時50分許在健行路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。