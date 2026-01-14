老翁衣著單薄，身邊帶著大包小包的物品及躺椅，稱自己正在環島、要找朋友。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名80歲王姓老翁，昨(13)日凌晨2時許獨自在校前路298巷徘徊，楊梅警分局接獲熱民眾報案，立即到場關心，發現老翁衣著單薄，身邊帶著大包小包的物品及躺椅，稱自己正在環島、要找朋友。由於該處為鄉間道路，僅1戶人家，對方不認識老翁，警方研判老翁應是失智症發作，導致認知錯誤。經警方進一步查詢，發現家屬於1月12日即向新北市警察局報案協尋老翁，立即將其帶返派出所安置、通知家屬接回，結束老翁的「環島旅程」。

老翁身體狀況不佳，員警只好結束老翁的「環島」旅程，將其帶返派出所安置休息。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，當天凌晨警員鄒聖樺與梁信皓，執行巡邏勤務時接獲報案後，立即趕赴現場了解。老翁向警方說，自己正在獨自環島旅遊，在報案地點附近徘徊想找朋友，但該處周圍均是草叢僅一戶人家，該住戶也不認識老翁，員警判斷應是失智關係導致認知錯誤。後續員警查證老翁身分，發現家屬早已於1月12日向新北警方報請緊急協尋。考量當時深夜氣候寒冷，且老翁身體狀況不佳，員警只好結束老翁的「環島」旅程，將其帶返派出所安置休息，並聯繫其兒子前來接回照顧。據了解，老翁於1月9日晚間向家人提出要環島旅行後，便獨自離家，在外將近4天，所幸在熱心民眾與警方的協助下，最終平安無事返家。

警方呼籲，家中若有年邁或疑似失智長者，家屬應多加留意其生活作息與外出動向，並可為長輩配戴身分識別或聯絡資料，以降低走失風險；民眾若發現有需要協助的長者，請立即通報警方或主動伸出援手，透過警民合作，共同守護長者安全，打造更溫暖友善的社會。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅8旬翁寒夜扛躺椅「環島」 警一查發現他已失聯4天