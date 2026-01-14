快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄左營變電所鐵門夾死資深工程人員 台電深表遺憾

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市左營區鼓山三路上的「左營二次變電所」今天上午發生工程人員意外遭電動鐵門夾死意外，一名台電巡檢班班長張姓男子疑因出入不慎，意外遭電動鐵門夾住，被發現時早已沒了生命跡象，對此台電深表遺憾與哀悼，將全力協助家屬處理後事。

台電高雄區處表示，對於本次不幸事件深表遺憾與哀悼，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要之關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻。

台電高雄區處指出，事故發生後，已即刻通報相關單位，並全力配合消防、警方及勞檢單位進行後續調查，釐清事故原因。台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強同仁工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免類似憾事再次發生。

據了解，今天上午7時40分許，這名61歲的台電巡檢班班長張姓男子剛離開變電所，準備騎機車離去，剛啟動電動門開關按鈕，就又突然折返，不慎被作動中的電動鐵門夾住，因無法自行脫困，等到被其他人發現時，張男早已沒了氣息。

高雄左營二次變電所發生電動鐵門意外夾死資深員工意外，現場已拉起封鎖線。記者林保光／翻攝
高雄左營二次變電所發生電動鐵門意外夾死資深員工意外，現場已拉起封鎖線。記者林保光／翻攝

台電

延伸閱讀

台電高雄鼓山三路變電所出意外 1員工遭電動鐵門夾死

手機、水壺全噴飛 希臘正妹揭高雄地獄級自行車道：感謝史上最偉大市長

賴瑞隆選高雄市長綠營穩了？他揭1隱憂無法避：賴總統、陳其邁要想辦法

月租小額綠電挨批與民爭利 台電：目的為協助中小企業

相關新聞

「台版嵐山」草嶺石壁火燒逾2天2夜 黑鷹、國軍支援最新現況曝

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁地區本月12日發生山林火警，火勢持續延燒2天2夜，今進入第三天，當地因雲霧繚繞、竹林美景被譽為「台...

台電高雄鼓山三路變電所出意外 1員工遭電動鐵門夾死

台電公司高雄市鼓山三路變電所發生意外，1名張姓員工今天疑要出門遭電動鐵門夾住，同事發現時，他已經被鐵門夾死。

影／妙齡女疑情變暴走洩憤 無辜國小女童慘遭鎖喉拖行...下場曝

桃園市桃園區永順街前天放學時間驚傳隨機攻擊事件！一名女子疑因情變大鬧伴侶住處，竟失控對路過無辜國小女童鎖喉拖行洩憤，幸好...

運將私設繁殖場「鐵鎚碎顱、利器捅腹」害7貓命 3年6月大減為7月定讞

計程車司機謝水森在家私設貓咪繁殖場，疑似不堪飼養壓力殺死6貓又棄養，共造成7貓喪命，新北地院依動物保護法判他3年6月徒刑...

寒夜凌晨他蹲坐路邊神情可疑 台南警盤查才知是心絞痛助立即送醫

台南市警第二分局民權派出所員警昨天凌晨1時許巡邏時，發現35歲的張姓男子在街角徘徊，看到警察後蹲坐路邊，形跡可疑；員警研...

高雄左營變電所鐵門夾死資深工程人員 台電深表遺憾

高雄市左營區鼓山三路上的「左營二次變電所」今天上午發生工程人員意外遭電動鐵門夾死意外，一名台電巡檢班班長張姓男子疑因出入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。