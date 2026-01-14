高雄左營變電所鐵門夾死資深工程人員 台電深表遺憾

高雄市左營區鼓山三路上的「左營二次變電所」今天上午發生工程人員意外遭電動鐵門夾死意外，一名台電巡檢班班長張姓男子疑因出入不慎，意外遭電動鐵門夾住，被發現時早已沒了生命跡象，對此台電深表遺憾與哀悼，將全力協助家屬處理後事。

台電高雄區處表示，對於本次不幸事件深表遺憾與哀悼，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要之關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻。

台電高雄區處指出，事故發生後，已即刻通報相關單位，並全力配合消防、警方及勞檢單位進行後續調查，釐清事故原因。台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強同仁工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免類似憾事再次發生。