寒夜凌晨他蹲坐路邊神情可疑 台南警盤查才知是心絞痛助立即送醫

台南市警第二分局民權派出所員警昨天凌晨1時許巡邏時，發現35歲的張姓男子在街角徘徊，看到警察後蹲坐路邊，形跡可疑；員警研判狀況有異，原要上前盤查，趨近時卻見張神情痛苦，才知他因天氣寒冷，心臟絞痛，立即為他通報119，送醫治療，避免發生意外。

警員孫瑋霜、施坤男昨天凌晨騎車巡邏至中西區公園路與民權路口，眼見張在路邊步行，看到警察時表情有異狀，上前關注；結果卻發現張坐在路邊時雙手緊握胸部，呼吸困難、冷汗直流。原來因冷氣團來襲，夜間氣溫降至13度，張在寒夜中疑似受凍出現心絞痛症狀。

張姓男子說明，他前天從白河區搭車前往安平區的台南地檢署開庭，返家途中不慎遺失錢包，身上身無分文；雖然突然身體不適，但他擔心請救護車來跟到醫院治療需要費用，無法支付只能在寒風中強忍疼痛；員警告知救護資源會以人身安全為優先，請張放心。