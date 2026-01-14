快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

寒夜凌晨他蹲坐路邊神情可疑 台南警盤查才知是心絞痛助立即送醫

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第二分局民權派出所員警昨天凌晨1時許巡邏時，發現35歲的張姓男子在街角徘徊，看到警察後蹲坐路邊，形跡可疑；員警研判狀況有異，原要上前盤查，趨近時卻見張神情痛苦，才知他因天氣寒冷，心臟絞痛，立即為他通報119，送醫治療，避免發生意外。

警員孫瑋霜、施坤男昨天凌晨騎車巡邏至中西區公園路與民權路口，眼見張在路邊步行，看到警察時表情有異狀，上前關注；結果卻發現張坐在路邊時雙手緊握胸部，呼吸困難、冷汗直流。原來因冷氣團來襲，夜間氣溫降至13度，張在寒夜中疑似受凍出現心絞痛症狀。

張姓男子說明，他前天從白河區搭車前往安平區的台南地檢署開庭，返家途中不慎遺失錢包，身上身無分文；雖然突然身體不適，但他擔心請救護車來跟到醫院治療需要費用，無法支付只能在寒風中強忍疼痛；員警告知救護資源會以人身安全為優先，請張放心。

員警通報119，救護人員到場評估後，表示要將張送醫；員警請張先不用擔心醫療費用，先將身體治好，張則感謝警方主動伸出援手，化解一場街頭危機。

台南市警第二分局民權派出所員警昨天凌晨巡邏時發現35歲的張姓男子在街角徘徊，看到警察後蹲坐路邊，原要盤查卻發現他身體不適。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局民權派出所員警昨天凌晨巡邏時發現35歲的張姓男子在街角徘徊，看到警察後蹲坐路邊，原要盤查卻發現他身體不適。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局民權派出所警員孫瑋霜昨天凌晨巡邏時發現35歲的張姓男子在街角徘徊，看到警察後蹲坐路邊，原要盤查卻發現他身體不適。記者袁志豪／翻攝
台南市警第二分局民權派出所警員孫瑋霜昨天凌晨巡邏時發現35歲的張姓男子在街角徘徊，看到警察後蹲坐路邊，原要盤查卻發現他身體不適。記者袁志豪／翻攝

警察 台南

延伸閱讀

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

日夜溫差大！明清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

強冷氣團暫時退場！粉專：享受冬日陽光本周最幸福

相關新聞

「台版嵐山」草嶺石壁火燒逾2天2夜 黑鷹、國軍支援最新現況曝

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁地區本月12日發生山林火警，火勢持續延燒2天2夜，今進入第三天，當地因雲霧繚繞、竹林美景被譽為「台...

台電高雄鼓山三路變電所出意外 1員工遭電動鐵門夾死

台電公司高雄市鼓山三路變電所發生意外，1名張姓員工今天疑要出門遭電動鐵門夾住，同事發現時，他已經被鐵門夾死。

影／妙齡女疑情變暴走洩憤 無辜國小女童慘遭鎖喉拖行...下場曝

桃園市桃園區永順街前天放學時間驚傳隨機攻擊事件！一名女子疑因情變大鬧伴侶住處，竟失控對路過無辜國小女童鎖喉拖行洩憤，幸好...

運將私設繁殖場「鐵鎚碎顱、利器捅腹」害7貓命 3年6月大減為7月定讞

計程車司機謝水森在家私設貓咪繁殖場，疑似不堪飼養壓力殺死6貓又棄養，共造成7貓喪命，新北地院依動物保護法判他3年6月徒刑...

寒夜凌晨他蹲坐路邊神情可疑 台南警盤查才知是心絞痛助立即送醫

台南市警第二分局民權派出所員警昨天凌晨1時許巡邏時，發現35歲的張姓男子在街角徘徊，看到警察後蹲坐路邊，形跡可疑；員警研...

高雄左營變電所鐵門夾死資深工程人員 台電深表遺憾

高雄市左營區鼓山三路上的「左營二次變電所」今天上午發生工程人員意外遭電動鐵門夾死意外，一名台電巡檢班班長張姓男子疑因出入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。