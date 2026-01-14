聽新聞
0:00 / 0:00
運將私設繁殖場「鐵鎚碎顱、利器捅腹」害7貓命 3年6月大減為7月定讞
計程車司機謝水森在家私設貓咪繁殖場，疑似不堪飼養壓力殺死6貓又棄養，共造成7貓喪命，新北地院依動物保護法判他3年6月徒刑，併科罰金35萬元。案經上訴，台灣高等法院今改判7月徒刑，併科20萬罰金定讞。
謝水森（68歲）2025年2月27日凌晨，先將5貓以類似鐵鎚的鈍器敲碎腦袋與肋骨，再拿直徑約2公分的利器捅破1貓胸腔及腹腔，同晚將這6隻貓和1隻幼貓裝進籠子內，開車載至新北市中和區立言街、光環路、光中路一帶，尋找無監視器及路人處棄置，導致負傷的6貓死亡。
同日清晨5點半，路過民眾發現報警，經調閱監視器循線查出謝水森的身分。警方會同新北市動保處人員前往謝家搜索，發現他共飼養23隻各式貓咪，飼養環境極差，貓咪被關在狹小鐵籠中，通風不佳，久未更換的貓砂裡全是乾掉的結塊排泄物，也無乾淨食物、飲水，現場另有1貓也不幸喪命。
謝水森辯稱因年邁、健康不佳，加上開計程車收入不好，夜深人靜無法入眠，才打算棄養貓咪。但警方在現場發現抗生素、抗黴菌、催產素、動物用藥等，謝坦承養貓是為了繁殖販賣牟利。
新北地院依動保法「故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪」6罪，判謝3年6月徒刑，併科35萬罰金。判決書上還說現代社會忙碌、陌生，貓咪被視為「家庭成員」之一，不可單純將貓咪視為財產客體，但謝卻將具有靈性、應值憐愛的貓咪生命共6名殘忍地傷害、棄置而亡，貓咪因遭鐵鎚撞擊致骨折、利器穿刺而明顯可見鮮血直流，屍身更遍布公眾通行的馬路上，令社會震撼。
不過案件上訴後，高院撤銷原判決，僅改判謝水森7月徒刑，併科20萬元罰金確定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言