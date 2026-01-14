「台版嵐山」草嶺石壁火燒逾2天2夜 黑鷹、國軍支援最新現況曝

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁地區本月12日發生山林火警，火勢持續延燒2天2夜，今進入第三天，當地因雲霧繚繞、竹林美景被譽為「台版嵐山」，滅火進度備受關注。消防局表示，除地面部隊嚴密布署，今加強空中滅火，國軍與地方力量全面投入，全力防堵火勢擴大。

消防局長林文山指出，昨夜現場持續警戒，目前火點主要分布於兩處，一處位於高空木棧道警戒區下方約100多公尺處，仍可見零星小火，但暫無向上延燒跡象；另一處則為受天宮上方竹林，距停車場約50公尺處仍有明火燃燒，列為今日重點滅火區域。

石壁休閒農業區發展協會總幹事陳榮彬表示，昨日起火勢持續延燒，由於多處火點位於山凹及山谷地形，水源調度與人員進出困難，使滅火作業相當不易。目前已有許多村民自發投入支援，希望能及早控制火勢、避免持續蔓延，為全力防堵災情，村民也已做好輪流協助滅火的準備，與消防人員並肩作戰。

消防局表示，上方警戒點設於竹創森林，由草嶺分隊派遣2部消防車，並結合2至3部民間小水車，配置警消、公園人員、義消與民力共十餘人，自高處下切執行滅火；下方警戒點則位於受天宮周邊，由林內、古坑及崙背分隊派遣小型消防車支援，並由公園水箱車占據水源點，確保供水穩定。現場由大隊長施義欣擔任總指揮官，副大隊長張哲彬協助指揮，統籌各項救災行動。

空中滅火方面，國家搜救指揮中心協調直升機支援。空勤總隊UH-60M黑鷹直升機於今早7時30分抵達火場進行空勘後，前往湖山水庫裝掛水袋，展開投水滅火作業；國防部CH-47直升機也投入支援，並視火勢狀況持續配合空中滅火任務。

消防局表示，火場地形陡峭、竹林密集，加上連日天候乾燥，增加滅火難度，相關單位將持續嚴密戒備，力守火線，避免延燒至觀光設施與周邊聚落，同時呼籲民眾切勿進入管制區域，以確保自身安全並利於救災行動順利進行。

雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區山林火警今晨最新情況。圖／蘇大昆提供
雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區山林火警今晨最新情況。圖／蘇大昆提供
雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區山林火警今晨最新情況。圖／蘇大昆提供
雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區山林火警今晨最新情況。圖／蘇大昆提供

