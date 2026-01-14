快訊

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選它原因曝 川普狠嗆「你哪位？」

等到了！BTS防彈少年團官宣世巡 11月高雄連唱3天掀搶票戰

救援重心南移台東志航基地 空軍救護隊不斷電出勤搜尋失聯飛官

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

空軍花蓮基地第五聯隊編號6700F-16AB戰機，6日晚間花蓮外海失事，飛行官辛柏毅至今仍未尋獲，搜救行動逾1周。隨著搜救時程拉長，空軍調整部署策略，將救援重心前移台東志航基地，空軍嘉義基地第四聯隊空軍救護隊就近進駐出勤，縮短航程、提高搜索密度。

搜救行動在三軍統帥賴清德總統下令，不受72小時黃金救援限制，持續海、空聯合搜尋。空軍救護隊事故發生，迅速完成兵力裝備整備，由駐防嘉義基地救護隊員與直升機，前推部署台東志航基地，志航基地距花蓮外海失事海域較近，可有效降低往返時間，讓直升機能將更多時間投入實際搜索。

執行任務直升機，由具備先進搜尋與定位能力的S-70C-6型直升機，以及黑鷹直升機，每日清晨6時起飛，至天黑前持續輪番出勤，在失事海域反覆低空盤旋搜尋，天候海象許可持續飛行搜尋，不放過任何可能線索。

S-70C-6直升機配備人員目標定位系統，可接收個人緊急發報裝置與載具定位訊號，是搜救重要利器；黑鷹直升機具備長時間滯空與多功能搜救能力，能在較惡劣氣候條件下執行任務。空軍花蓮基地設前進指揮所，即時掌握搜救動態，與國家搜救中心、空勤總隊保持密切聯繫。

國搜中心也調派空勤總隊UH-60M黑鷹重裝直升機支援，形成多機型、跨單位立體搜索網。國防部長顧立雄表示，曾間歇接收到6700號戰機黑盒子水下發出的訊號，海象好轉，派遣船艦出海進一步定位，為後續搜索提供重要方向。

近期寒流接連來襲，海象不穩、風浪偏大，讓搜救難度大幅提高，但空軍救護隊官兵仍堅守任務。每天清晨自台東志航基地起飛，長時間在花蓮外海盤旋搜索，在低溫與強風中執行高風險任務，只為爭取任何發現飛官蹤跡的可能。

空軍嘉義基地第四聯隊空軍救護隊S-70C-6直升機。圖／本報資料照片
空軍嘉義基地第四聯隊空軍救護隊S-70C-6直升機。圖／本報資料照片
空軍嘉義基地第四聯隊空軍救護隊黑鷹直升機。圖／本報資料照片
空軍嘉義基地第四聯隊空軍救護隊黑鷹直升機。圖／本報資料照片

黑鷹直升機 空軍 台東志航基地 辛柏毅

延伸閱讀

憶蔣經國腳踩田地風範 柯志恩對比F-16裝備缺失害飛官

F-16今完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

F-16V飛官辛柏毅失聯 6架次軍機9艦艇持續搜救

F-16飛官辛柏毅失聯 軍事粉專：花蓮外海發現疑似漂浮油汙

相關新聞

「台版嵐山」草嶺石壁火燒逾2天2夜 黑鷹、國軍支援最新現況曝

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁地區本月12日發生山林火警，火勢持續延燒2天2夜，今進入第三天，當地因雲霧繚繞、竹林美景被譽為「台...

台電高雄鼓山三路變電所出意外 1員工遭電動鐵門夾死

台電公司高雄市鼓山三路變電所發生意外，1名張姓員工今天疑要出門遭電動鐵門夾住，同事發現時，他已經被鐵門夾死。

影／妙齡女疑情變暴走洩憤 無辜國小女童慘遭鎖喉拖行...下場曝

桃園市桃園區永順街前天放學時間驚傳隨機攻擊事件！張姓女子疑因情變大鬧伴侶住處，竟失控對路過無辜國小女童鎖喉拖行洩憤，幸好...

救援重心南移台東志航基地 空軍救護隊不斷電出勤搜尋失聯飛官

空軍花蓮基地第五聯隊編號6700F-16AB戰機，6日晚間花蓮外海失事，飛行官辛柏毅至今仍未尋獲，搜救行動逾1周。隨著搜...

台2線大貨車撞側翻占用車道 約2小時後拖離現場 恢復正常交通

簡姓男子今天駕駛曳引大貨車，行經台2線新北市貢寮區路段時，整輛車偏移車道，撞上路旁護欄後，傾倒在護欄上，占用基隆往宜蘭方...

凌晨嘉義博愛路巷弄傳火警 黑夜火光熊熊消防急灌救

嘉義市博愛路二段凌晨傳出火警，市消防局表示，凌晨接近2時獲報，博愛路二段33巷傳住宅火警，冒出大量火煙，黑夜中火勢竄燒、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。