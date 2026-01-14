救援重心南移台東志航基地 空軍救護隊不斷電出勤搜尋失聯飛官

空軍花蓮基地第五聯隊編號6700F-16AB戰機，6日晚間花蓮外海失事，飛行官辛柏毅至今仍未尋獲，搜救行動逾1周。隨著搜救時程拉長，空軍調整部署策略，將救援重心前移台東志航基地，空軍嘉義基地第四聯隊空軍救護隊就近進駐出勤，縮短航程、提高搜索密度。

搜救行動在三軍統帥賴清德總統下令，不受72小時黃金救援限制，持續海、空聯合搜尋。空軍救護隊事故發生，迅速完成兵力裝備整備，由駐防嘉義基地救護隊員與直升機，前推部署台東志航基地，志航基地距花蓮外海失事海域較近，可有效降低往返時間，讓直升機能將更多時間投入實際搜索。

執行任務直升機，由具備先進搜尋與定位能力的S-70C-6型直升機，以及黑鷹直升機，每日清晨6時起飛，至天黑前持續輪番出勤，在失事海域反覆低空盤旋搜尋，天候海象許可持續飛行搜尋，不放過任何可能線索。

S-70C-6直升機配備人員目標定位系統，可接收個人緊急發報裝置與載具定位訊號，是搜救重要利器；黑鷹直升機具備長時間滯空與多功能搜救能力，能在較惡劣氣候條件下執行任務。空軍花蓮基地設前進指揮所，即時掌握搜救動態，與國家搜救中心、空勤總隊保持密切聯繫。

國搜中心也調派空勤總隊UH-60M黑鷹重裝直升機支援，形成多機型、跨單位立體搜索網。國防部長顧立雄表示，曾間歇接收到6700號戰機黑盒子水下發出的訊號，海象好轉，派遣船艦出海進一步定位，為後續搜索提供重要方向。