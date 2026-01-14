台2線大貨車撞側翻占用車道 約2小時後拖離現場 恢復正常交通
簡姓男子今天駕駛曳引大貨車，行經台2線新北市貢寮區路段時，整輛車偏移車道，撞上路旁護欄後，傾倒在護欄上，占用基隆往宜蘭方向車道。警、消到場時，簡男未受傷不用送醫，警方對他實施酒測，數值為0。事故現場約2小時後排除，恢復正常交通。
新北警、消今天清晨5時18分接獲報案，台2線基隆往宜蘭方向指標86.7處，有大貨車側翻在護欄上。消防人員到場時，43歲簡男已脫困下車，檢視無明顯外傷，婉拒送醫。
警方初步調查，簡男駕駛大貨車往宜蘭方向行駛，經過事故路段時，車輛失控往右偏移，最後倒在路旁護欄上，占用往宜蘭方向車道。
瑞芳警分局交通分隊和派出所員警，到場測繪採證，疏導車輛單線雙向通行。簡男接受酒測，數值為0，也非毒駕，事故原因由警方調查中。
警方聯繫公路局北區養護工程分局基隆工務段人員及拖吊車，協助排除事故車輛。拖吊車6時15分到達現場，基隆工務段人員不久也抵達，7時12分完成車輛拖吊及散落物清理工作，交通恢復順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言