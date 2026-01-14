快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

簡姓男子今天駕駛曳引大貨車，行經台2線新北市貢寮區路段時，整輛車偏移車道，撞上路旁護欄後，傾倒在護欄上，占用基隆往宜蘭方向車道。警、消到場時，簡男未受傷不用送醫，警方對他實施酒測，數值為0。事故現場約2小時後排除，恢復正常交通。

新北警、消今天清晨5時18分接獲報案，台2線基隆往宜蘭方向指標86.7處，有大貨車側翻在護欄上。消防人員到場時，43歲簡男已脫困下車，檢視無明顯外傷，婉拒送醫。

警方初步調查，簡男駕駛大貨車往宜蘭方向行駛，經過事故路段時，車輛失控往右偏移，最後倒在路旁護欄上，占用往宜蘭方向車道。

瑞芳警分局交通分隊和派出所員警，到場測繪採證，疏導車輛單線雙向通行。簡男接受酒測，數值為0，也非毒駕，事故原因由警方調查中。

警方聯繫公路局北區養護工程分局基隆工務段人員及拖吊車，協助排除事故車輛。拖吊車6時15分到達現場，基隆工務段人員不久也抵達，7時12分完成車輛拖吊及散落物清理工作，交通恢復順暢。

簡姓男子今天駕駛曳引大貨車，行經台2線新北市貢寮區路段時，撞上護欄後傾倒。警方對他實施酒測，數值為0，事故現場約2小時後排除，恢復正常交通。記者邱瑞杰／翻攝
車禍

相關新聞

「台版嵐山」草嶺石壁火燒逾2天2夜 黑鷹、國軍支援最新現況曝

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁地區本月12日發生山林火警，火勢持續延燒2天2夜，今進入第三天，當地因雲霧繚繞、竹林美景被譽為「台...

影／妙齡女疑情變暴走洩憤 無辜國小女童慘遭鎖喉拖行...下場曝

桃園市桃園區永順街前天放學時間驚傳隨機攻擊事件！張姓女子疑因情變大鬧伴侶住處，竟失控對路過無辜國小女童鎖喉拖行洩憤，幸好...

救援重心南移台東志航基地 空軍救護隊不斷電出勤搜尋失聯飛官

空軍花蓮基地第五聯隊編號6700F-16AB戰機，6日晚間花蓮外海失事，飛行官辛柏毅至今仍未尋獲，搜救行動逾1周。隨著搜...

台2線大貨車撞側翻占用車道 約2小時後拖離現場 恢復正常交通

簡姓男子今天駕駛曳引大貨車，行經台2線新北市貢寮區路段時，整輛車偏移車道，撞上路旁護欄後，傾倒在護欄上，占用基隆往宜蘭方...

凌晨嘉義博愛路巷弄傳火警 黑夜火光熊熊消防急灌救

嘉義市博愛路二段凌晨傳出火警，市消防局表示，凌晨接近2時獲報，博愛路二段33巷傳住宅火警，冒出大量火煙，黑夜中火勢竄燒、...

行駛國道林口路段車輛突故障 駕駛下車查看遭後車撞飛OHCA

國道1號五楊高架林口路段今晚8時許發生死亡車禍。1輛休旅車行經南向40公里處時不明原因故障，駕駛將車停靠路肩下車查看時，...

