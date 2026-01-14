影／妙齡女疑情變暴走洩憤 無辜國小女童慘遭鎖喉拖行...下場曝
桃園市桃園區永順街前天放學時間驚傳隨機攻擊事件！張姓女子疑因情變大鬧伴侶住處，竟失控對路過無辜國小女童鎖喉拖行洩憤，幸好2名熱心路人見狀上前阻止，桃園警分局也出動快打部隊到場，發現張女正將伴侶過肩摔，當場將張女制伏、強勢管束送醫治療，將依傷害、恐嚇罪嫌送辦。
桃園分局說明，22歲張女日前懷疑同性伴侶劈腿感情生變，本月12日下午竟衝到對方位於大興西路某社區當面質問、大鬧，2人在路邊爆發嚴重口角，沒想到，暴怒的張女怨氣難消，當場理智斷線，竟將怒火發洩路過的國小女童身上。
根據路邊監視器畫面顯示，張女像發狂似地，突然不分青紅皂白對正巧行經她身邊的國小女童，突然勒住女童脖子，當街暴力拖行、轉圈，女童受到驚嚇當下無法反映掙脫，只能被張女拖著走，甚至差點被重摔在地；張女瘋狂行徑，讓目擊民眾驚呼簡直是「無預警的街頭暴力」，有見義勇為的騎士和路人見狀，立刻上前阻止張女，獲救的女童趕緊跑回學校求助。
桃園警分局獲報，迅速啟動快打機制，員警趕抵時，張女仍不斷咆哮、情緒極度不穩，甚至將同性伴侶過肩摔，為防範她再度攻擊，警方採取強硬手段進行保護管束，並在救護人員協助下，將張女強制送醫。
桃園分局強調，針對任何暴力行為均嚴正執法，目前依法已完成兒少保護通報，受害女童家長也正式對張女提出傷害及恐嚇等告訴，要讓這名暴走失控的女子為自己的惡行付出法律代價。
