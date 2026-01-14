快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區永順街前天放學時間驚傳隨機攻擊事件！張姓女子疑因情變大鬧伴侶住處，竟失控對路過無辜國小女童鎖喉拖行洩憤，幸好2名熱心路人見狀上前阻止，桃園警分局也出動快打部隊到場，發現張女正將伴侶過肩摔，當場將張女制伏、強勢管束送醫治療，將依傷害、恐嚇罪嫌送辦。

桃園分局說明，22歲張女日前懷疑同性伴侶劈腿感情生變，本月12日下午竟衝到對方位於大興西路某社區當面質問、大鬧，2人在路邊爆發嚴重口角，沒想到，暴怒的張女怨氣難消，當場理智斷線，竟將怒火發洩路過的國小女童身上。

根據路邊監視器畫面顯示，張女像發狂似地，突然不分青紅皂白對正巧行經她身邊的國小女童，突然勒住女童脖子，當街暴力拖行、轉圈，女童受到驚嚇當下無法反映掙脫，只能被張女拖著走，甚至差點被重摔在地；張女瘋狂行徑，讓目擊民眾驚呼簡直是「無預警的街頭暴力」，有見義勇為的騎士和路人見狀，立刻上前阻止張女，獲救的女童趕緊跑回學校求助。

桃園警分局獲報，迅速啟動快打機制，員警趕抵時，張女仍不斷咆哮、情緒極度不穩，甚至將同性伴侶過肩摔，為防範她再度攻擊，警方採取強硬手段進行保護管束，並在救護人員協助下，將張女強制送醫。

桃園分局強調，針對任何暴力行為均嚴正執法，目前依法已完成兒少保護通報，受害女童家長也正式對張女提出傷害及恐嚇等告訴，要讓這名暴走失控的女子為自己的惡行付出法律代價。

相關新聞

「台版嵐山」草嶺石壁火燒逾2天2夜 黑鷹、國軍支援最新現況曝

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁地區本月12日發生山林火警，火勢持續延燒2天2夜，今進入第三天，當地因雲霧繚繞、竹林美景被譽為「台...

台電高雄鼓山三路變電所出意外 1員工遭電動鐵門夾死

台電公司高雄市鼓山三路變電所發生意外，1名張姓員工今天疑要出門遭電動鐵門夾住，同事發現時，他已經被鐵門夾死。

影／妙齡女疑情變暴走洩憤 無辜國小女童慘遭鎖喉拖行...下場曝

桃園市桃園區永順街前天放學時間驚傳隨機攻擊事件！張姓女子疑因情變大鬧伴侶住處，竟失控對路過無辜國小女童鎖喉拖行洩憤，幸好...

救援重心南移台東志航基地 空軍救護隊不斷電出勤搜尋失聯飛官

空軍花蓮基地第五聯隊編號6700F-16AB戰機，6日晚間花蓮外海失事，飛行官辛柏毅至今仍未尋獲，搜救行動逾1周。隨著搜...

台2線大貨車撞側翻占用車道 約2小時後拖離現場 恢復正常交通

簡姓男子今天駕駛曳引大貨車，行經台2線新北市貢寮區路段時，整輛車偏移車道，撞上路旁護欄後，傾倒在護欄上，占用基隆往宜蘭方...

凌晨嘉義博愛路巷弄傳火警 黑夜火光熊熊消防急灌救

嘉義市博愛路二段凌晨傳出火警，市消防局表示，凌晨接近2時獲報，博愛路二段33巷傳住宅火警，冒出大量火煙，黑夜中火勢竄燒、...

