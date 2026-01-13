快訊

台指期夜盤高檔震盪 法人揭秘主力「空頭回補劇本」

財神降臨！大樂透頭獎1.1億元一注獨得 開在「這縣市」

行駛國道1號林口路段車輛突故障 駕駛下車查看遭後車撞飛OHCA

聽新聞
0:00 / 0:00

寄往馬祖郵包有電子煙 X光檢查儀、偵蒐犬嗅聞成功攔截

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

春節前國內貨運量大增，海巡署北部分署第2岸巡隊今天表示，昨晚查驗「臺馬之星」運往馬祖的郵包時，發現有個郵包內有中國製造，未經衛生福利部核准的電子煙主機和煙油，及時攔阻，並將全案將依違反菸害防治法函送裁處。

第2岸巡隊表示，昨晚9時許在基隆港西2號碼頭，執行「臺馬之星」客貨船出港檢查時，運用手持X光檢查儀，結合偵搜犬嗅聞，拆檢陳姓男子郵寄馬祖的可疑包裹，查獲1支電子煙主機及12盒煙油，產品為中國製造，未經衛福部核准，使用恐危害國人健康。

第2岸巡隊指出，電子煙屬於法令嚴格管制物品，全面禁止輸入、販售及供應，任何形式的運輸行為均屬違法。電子煙成分與來源不明，恐對民眾健康造成嚴重風險。全案將依違反「菸害防制法」規定，移送主管機關裁處。

第2岸巡隊說，未來將持續結合科技裝備、專業人力及跨機關聯防機制，強化港區貨物查驗與邊境管控，嚴防非法菸品趁勢流竄。民眾如於港區或岸際發現可疑情事，可撥打「118」海巡報案專線，共同守護公共安全。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海巡署北部分署第2岸巡隊在基隆港，查驗陳男寄往馬祖的郵包時，發現電子煙主機和煙油，將全案將依違反菸害防治法函送裁處。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊在基隆港，查驗陳男寄往馬祖的郵包時，發現電子煙主機和煙油，將全案將依違反菸害防治法函送裁處。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊在基隆港，查驗陳男寄往馬祖的郵包時，發現電子煙主機和煙油，將全案將依違反菸害防治法函送裁處。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊在基隆港，查驗陳男寄往馬祖的郵包時，發現電子煙主機和煙油，將全案將依違反菸害防治法函送裁處。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊在基隆港，查驗陳男寄往馬祖的郵包時，發現電子煙主機和煙油，將全案將依違反菸害防治法函送裁處。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊在基隆港，查驗陳男寄往馬祖的郵包時，發現電子煙主機和煙油，將全案將依違反菸害防治法函送裁處。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊在基隆港，查驗陳男寄往馬祖的郵包時，發現電子煙主機和煙油，將全案將依違反菸害防治法函送裁處。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊在基隆港，查驗陳男寄往馬祖的郵包時，發現電子煙主機和煙油，將全案將依違反菸害防治法函送裁處。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊在基隆港，查驗陳男寄往馬祖的郵包時，發現電子煙主機和煙油，將全案將依違反菸害防治法函送裁處。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊在基隆港，查驗陳男寄往馬祖的郵包時，發現電子煙主機和煙油，將全案將依違反菸害防治法函送裁處。記者邱瑞杰／翻攝

馬祖 電子煙 海巡署

延伸閱讀

蔡明忠和白天鵝捐林郁婷新書 馬祖學子每人獲1本

馬祖岸巡隊換將 葉警中接掌第10岸巡隊鎮守北疆

馬祖軍事遺址新亮點！ 南竿「四維生態園區」落成 漫步柃間小徑看海、賞花、觀落日

電子煙比香菸安全？ 專家：反而難以戒斷

相關新聞

影／美籍男檢舉汽車違停斑馬線 駕駛亮西瓜刀理論被路人「全都錄」

美國籍黃姓男子在今天下午3時許，行經西區自由路台中地院附近時，發現林姓男子轎車停在斑馬線上，黃欲持手機檢舉，導致雙方衝突...

影／駕駛嚇兩次！國5雪隧口二次事故 這車撞了前車又被追撞

國5南下28.2公里今晚發生兩起車禍事故，一輛白色自小客車先是追撞一輛自小客貨車，4分鐘後來了一輛灰色自小客車，再撞上這...

涵洞4米限高過不去！桃園曳引車翻覆釀回堵 警方晚間已排除

桃園市楊梅區楊新路一段與新梅一街今下午發生一輛貨櫃曳引車未注意陸橋下涵洞高度，結果當場撞擊導致整輛車翻覆，現場車流回堵，...

行駛國道林口路段車輛突故障 駕駛下車查看遭後車撞飛OHCA

國道1號五楊高架林口路段今晚8時許發生死亡車禍。1輛休旅車行經南向40公里處時不明原因故障，駕駛將車停靠路肩下車查看時，...

寄往馬祖郵包有電子煙 X光檢查儀、偵蒐犬嗅聞成功攔截

春節前國內貨運量大增，海巡署北部分署第2岸巡隊今天表示，昨晚查驗「臺馬之星」運往馬祖的郵包時，發現有個郵包內有中國製造，...

桃園驚傳女子隨機攻擊國小生 熱心保全聞聲趕抵制止

桃園某國小學生昨天傍晚放學後，突遭陌生女子攻擊，幸呼救聲引來附近社區保全解圍，並有熱心民眾幫忙報警，事件未擴大；據了解，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。