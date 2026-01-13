寄往馬祖郵包有電子煙 X光檢查儀、偵蒐犬嗅聞成功攔截

春節前國內貨運量大增，海巡署北部分署第2岸巡隊今天表示，昨晚查驗「臺馬之星」運往馬祖的郵包時，發現有個郵包內有中國製造，未經衛生福利部核准的電子煙主機和煙油，及時攔阻，並將全案將依違反菸害防治法函送裁處。

第2岸巡隊表示，昨晚9時許在基隆港西2號碼頭，執行「臺馬之星」客貨船出港檢查時，運用手持X光檢查儀，結合偵搜犬嗅聞，拆檢陳姓男子郵寄馬祖的可疑包裹，查獲1支電子煙主機及12盒煙油，產品為中國製造，未經衛福部核准，使用恐危害國人健康。

第2岸巡隊指出，電子煙屬於法令嚴格管制物品，全面禁止輸入、販售及供應，任何形式的運輸行為均屬違法。電子煙成分與來源不明，恐對民眾健康造成嚴重風險。全案將依違反「菸害防制法」規定，移送主管機關裁處。

第2岸巡隊說，未來將持續結合科技裝備、專業人力及跨機關聯防機制，強化港區貨物查驗與邊境管控，嚴防非法菸品趁勢流竄。民眾如於港區或岸際發現可疑情事，可撥打「118」海巡報案專線，共同守護公共安全。

