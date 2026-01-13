影／美籍男檢舉汽車違停斑馬線 駕駛亮西瓜刀理論被路人「全都錄」

美國籍黃姓男子在今天下午3時許，行經西區自由路台中地院附近時，發現林姓男子轎車停在斑馬線上，黃欲持手機檢舉，導致雙方衝突，拉扯過程中，林男拿出一把西瓜刀理論，過程全被附近民眾拍下，上傳網路，林男指控黃辱罵他「你是狗嗎」，全案警詢後依恐嚇、妨害名譽等罪送辦。

第一警分局在今天下午3時50分接獲報案稱，於西區自由路一段、台中地院附近有民眾糾紛，警方到場時，已無糾紛，經查，當時林姓男子（28歲）駕駛轎車停在行人穿越道線上，美國籍黃姓男子（35歲）不滿，欲以手機拍攝檢舉。

雙方從口角衍生肢體衝突，過程中林男有手持刀械，拉扯黃男衣領等行為，黃男心生恐懼提出恐嚇告訴，另林男則向警方表示，黃男在過程中辱罵「你是一隻狗嗎」，他要提出公然侮辱告訴。

警方將林男衣恐嚇罪現行犯逮捕後，移送台中地檢署偵辦，黃男被控妨害名譽一案，併辦處理。