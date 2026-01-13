快訊

影／駕駛嚇兩次！國5雪隧口二次事故 這車撞了前車又被追撞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5南下28.2公里今晚發生兩起車禍事故，一輛白色自小客車先是追撞一輛自小客貨車，4分鐘後來了一輛灰色自小客車，再撞上這輛己受損的白色小客車，兩次撞擊造成白車嚴重受損，車頭扭曲變形，零件四散，灰車的前車輪脫落，所幸無人受傷。

25歲的黃男駕駛白色自小客車，開往宜蘭方向，才剛出雪隧口就接連前撞、後撞，所以第二次撞擊時，駕駛已經下車，不過仍心有餘悸，直呼「好衰」。

國九大隊調查，今天傍晚17時45分，黃男駕駛白色自小客車，追撞23歲曾姓男子駕駛的白色自小客貨車，車禍事故兩車占用內側車道；未料，17時49分，41歲徐姓男子開著灰色自小客車，再與黃男駕駛的自小客車發生追撞，造成第二次事故。

由於事故發生正值下班時間，一度造成車流回堵，經檢測3位駕駛酒測值均為零，肇事原因正由警方調查中，國九隊呼籲駕駛人開車應該保持安全距離、不超速，如果不慎發生事故，可撥打110或1968求助，並依指示儘速駛離主線車道，預防二次事故。

國5南下雪隧口今天傍晚發生2起車禍，黃男駕駛的白色自小客車先追撞前面的曾男駕駛的白色自小客貨車，4分鐘後又被徐男駕駛的灰色自小客車追撞，造成車頭車尾受損嚴重，駕駛受到兩次驚嚇，直呼「好衰」。影／國九大隊提供
國5南下雪隧口今天傍晚發生2起車禍，黃男駕駛的白色自小客車先追撞前面的曾男駕駛的白色自小客貨車，4分鐘後又被徐男駕駛的灰色自小客車追撞，造成車頭車尾受損嚴重，駕駛受到兩次驚嚇，直呼「好衰」。影／國九大隊提供
第二次追撞的灰色自小客車，車頭受損嚴重，前輪脫落，保險桿也斷了。
第二次追撞的灰色自小客車，車頭受損嚴重，前輪脫落，保險桿也斷了。

車道 車禍

相關新聞

影／美籍男檢舉汽車違停斑馬線 駕駛亮西瓜刀理論被路人「全都錄」

美國籍黃姓男子在今天下午3時許，行經西區自由路台中地院附近時，發現林姓男子轎車停在斑馬線上，黃欲持手機檢舉，導致雙方衝突...

影／駕駛嚇兩次！國5雪隧口二次事故 這車撞了前車又被追撞

國5南下28.2公里今晚發生兩起車禍事故，一輛白色自小客車先是追撞一輛自小客貨車，4分鐘後來了一輛灰色自小客車，再撞上這...

涵洞4米限高過不去！桃園曳引車翻覆釀回堵 警方晚間已排除

桃園市楊梅區楊新路一段與新梅一街今下午發生一輛貨櫃曳引車未注意陸橋下涵洞高度，結果當場撞擊導致整輛車翻覆，現場車流回堵，...

桃園驚傳女子隨機攻擊國小生 熱心保全聞聲趕抵制止

桃園某國小學生昨天傍晚放學後，突遭陌生女子攻擊，幸呼救聲引來附近社區保全解圍，並有熱心民眾幫忙報警，事件未擴大；據了解，...

屏東倉庫鐵皮屋頂燒到塌陷 疑電土催熟木瓜釀火災「濃煙竄天際」

屏東縣長治鄉繁華國小對面水煎包旁邊的一處倉庫今下午3時許突串竄大量黑煙，還不時傳出爆炸聲響，消防局出動13車24人到場，...

新莊公車疑機械故障急切車道 擦撞貨車釀4名乘客受傷影像曝

新北市1輛801路公車今天下午3時許行經新莊區中正路時，疑機械發生故障突然切換至內側車道，與行駛在內側車道的小貨車發生碰...

