影／駕駛嚇兩次！國5雪隧口二次事故 這車撞了前車又被追撞
國5南下28.2公里今晚發生兩起車禍事故，一輛白色自小客車先是追撞一輛自小客貨車，4分鐘後來了一輛灰色自小客車，再撞上這輛己受損的白色小客車，兩次撞擊造成白車嚴重受損，車頭扭曲變形，零件四散，灰車的前車輪脫落，所幸無人受傷。
25歲的黃男駕駛白色自小客車，開往宜蘭方向，才剛出雪隧口就接連前撞、後撞，所以第二次撞擊時，駕駛已經下車，不過仍心有餘悸，直呼「好衰」。
國九大隊調查，今天傍晚17時45分，黃男駕駛白色自小客車，追撞23歲曾姓男子駕駛的白色自小客貨車，車禍事故兩車占用內側車道；未料，17時49分，41歲徐姓男子開著灰色自小客車，再與黃男駕駛的自小客車發生追撞，造成第二次事故。
由於事故發生正值下班時間，一度造成車流回堵，經檢測3位駕駛酒測值均為零，肇事原因正由警方調查中，國九隊呼籲駕駛人開車應該保持安全距離、不超速，如果不慎發生事故，可撥打110或1968求助，並依指示儘速駛離主線車道，預防二次事故。
