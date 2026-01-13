影／駕駛嚇兩次！國5雪隧口二次事故 這車撞了前車又被追撞

國5南下28.2公里今晚發生兩起車禍事故，一輛白色自小客車先是追撞一輛自小客貨車，4分鐘後來了一輛灰色自小客車，再撞上這輛己受損的白色小客車，兩次撞擊造成白車嚴重受損，車頭扭曲變形，零件四散，灰車的前車輪脫落，所幸無人受傷。

25歲的黃男駕駛白色自小客車，開往宜蘭方向，才剛出雪隧口就接連前撞、後撞，所以第二次撞擊時，駕駛已經下車，不過仍心有餘悸，直呼「好衰」。

國九大隊調查，今天傍晚17時45分，黃男駕駛白色自小客車，追撞23歲曾姓男子駕駛的白色自小客貨車，車禍事故兩車占用內側車道；未料，17時49分，41歲徐姓男子開著灰色自小客車，再與黃男駕駛的自小客車發生追撞，造成第二次事故。