桃園驚傳女子隨機攻擊國小生 熱心保全聞聲趕抵制止
桃園某國小學生昨天傍晚放學後，突遭陌生女子攻擊，幸呼救聲引來附近社區保全解圍，並有熱心民眾幫忙報警，事件未擴大；據了解，該女子近日與友人爭吵，情緒不穩，目前被警方安置在桃園療養院，後續將追究相關刑責。
據了解，該學生昨天傍晚放學後準備參加課後社團活動，途中遇陌生女子以手肘勒著脖子攻擊，幸即時呼救，附近社區保全聞聲趕抵並制服該女子，另有熱心民眾報警，學校與警方人員也旋即趕到現場。
事後，校方發表「給家長安全教育的一封信」，指事件雖造成孩童驚嚇，但在學務處老師安撫和護理師觀察身體狀況後，已由家長安全接回家。
校方表示，學校已完成校安及社政通報，教育局及警政局知悉也提供協助，後續將請導師持續關心被攻擊學生身心狀況，並提供輔導資源協助學生心理調適。另外，今天也利用朝會時間加強安全自保宣導，並通知派出所與里辦公室，加強校園周造安全巡邏。
校方強調，學生安全是學校辦學的底線，不容妥協，但安全教育需要親師生共同努力，在現今不單純、不平靜的社會環堍，學會自我警覺、應雙處理，才能保障自身平安。因此，加強學童安全自保知能及教導孩子危機處理非常重要，務必掌握「立即求救」、「尋找安全點庇護」、「請大人協助報警」、「外出結伴而行」4個重點。
