快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

限高4米！楊梅貨櫃車疑未注意高度 猛撞涵洞翻覆「倒地不起」

桃園電子報／ 桃園電子報

S 78856345 0
楊梅區楊新路一段與新梅一街路口，今日下午發生一起貨櫃車翻覆意外。圖：讀者提供

桃園市楊梅區楊新路一段與新梅一街路口，今（13）日下午15時8分許發生一起貨櫃車翻覆意外。一名44歲林姓男子駕駛貨櫃曳引車行經該處涵洞時，疑因未注意限高高度，貨櫃頂部直接撞擊涵洞上緣，強大衝擊力導致整部車輛當場翻覆橫躺路中，所幸駕駛並未受傷。

S 78856343 0
駕駛疑因未注意限高高度，貨櫃頂部直接撞擊涵洞上緣，導致車輛當場翻覆橫躺路中。圖：讀者提供

楊梅警分局說明，警方獲報趕抵現場發現，林男駕駛的貨櫃車側翻於車道上，造成路段交通受阻。經初步了解，林男駕車行經事故地點，疑似誤判貨櫃高度與涵洞限高，導致車輛在通過時撞擊涵洞翻覆。

警方表示，現場對林男進行檢測，其酒測值為0，事故目前還在排除中，確切肇事原因仍待進一步釐清。同時呼籲用路人行經涵洞等限高路段，應注意自身車輛之高度，以免導致事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：限高4米！楊梅貨櫃車疑未注意高度 猛撞涵洞翻覆「倒地不起」

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 台電興建觀園變電所 滿足航空城與大矽谷產業鏈電力

貨櫃 涵洞

延伸閱讀

影／高雄小貨車左轉猛撞賓士 輪胎噴飛驚險畫面曝

國1小客車疑操作不當失控 猛撞多元計程車、外側護欄釀禍

影／五楊高架楊梅休息站外500公尺撞分隔島 31歲轎車駕駛不治

貨櫃車、小貨車國道併行 貨櫃車變換車道釀禍 小貨車被撞後翻滾2圈

相關新聞

驚險畫面曝！不想等前方公車上下客 新北砂石車逆向超車撞公車

26歲趙男駕駛砂石車行經新店區安康路，見前方有2輛公車正準備靠站，不願等待涉跨越雙黃線逆向超車，未料對向有來車，又急忙右...

影／屏東縣繁華國小對面巷弄突傳火警 濃煙竄天際驚傳爆炸聲響

屏東縣長治鄉繁華國小對面水源路巷弄間今天下午3時許突然驚傳火警，現場濃煙直竄天際，目擊民眾還不時聽到爆炸聲響傳出，濃濃黑...

影／拖板車右轉未保持距離 高雄公車遭撞險被扯破車身

高雄市小港區發生公車車禍，黃姓男子駕駛拖板車，轉彎時疑因出現內輪差，板車擦撞右側的公車，公車右前車身幾乎遭板車車毀，幸未...

桃園驚傳女子隨機攻擊國小生 熱心保全聞聲趕抵制止

桃園某國小學生昨天傍晚放學後，突遭陌生女子攻擊，幸呼救聲引來附近社區保全解圍，並有熱心民眾幫忙報警，事件未擴大；據了解，...

屏東倉庫鐵皮屋頂燒到塌陷 疑電土催熟木瓜釀火災「濃煙竄天際」

屏東縣長治鄉繁華國小對面水煎包旁邊的一處倉庫今下午3時許突串竄大量黑煙，還不時傳出爆炸聲響，消防局出動13車24人到場，...

新莊公車疑機械故障急切車道 擦撞貨車釀4名乘客受傷影像曝

新北市1輛801路公車今天下午3時許行經新莊區中正路時，疑機械發生故障突然切換至內側車道，與行駛在內側車道的小貨車發生碰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。