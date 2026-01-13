楊梅區楊新路一段與新梅一街路口，今日下午發生一起貨櫃車翻覆意外。圖：讀者提供

桃園市楊梅區楊新路一段與新梅一街路口，今（13）日下午15時8分許發生一起貨櫃車翻覆意外。一名44歲林姓男子駕駛貨櫃曳引車行經該處涵洞時，疑因未注意限高高度，貨櫃頂部直接撞擊涵洞上緣，強大衝擊力導致整部車輛當場翻覆橫躺路中，所幸駕駛並未受傷。

駕駛疑因未注意限高高度，貨櫃頂部直接撞擊涵洞上緣，導致車輛當場翻覆橫躺路中。圖：讀者提供

楊梅警分局說明，警方獲報趕抵現場發現，林男駕駛的貨櫃車側翻於車道上，造成路段交通受阻。經初步了解，林男駕車行經事故地點，疑似誤判貨櫃高度與涵洞限高，導致車輛在通過時撞擊涵洞翻覆。

警方表示，現場對林男進行檢測，其酒測值為0，事故目前還在排除中，確切肇事原因仍待進一步釐清。同時呼籲用路人行經涵洞等限高路段，應注意自身車輛之高度，以免導致事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：限高4米！楊梅貨櫃車疑未注意高度 猛撞涵洞翻覆「倒地不起」