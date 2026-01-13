屏東倉庫鐵皮屋頂燒到塌陷 疑電土催熟木瓜釀火災「濃煙竄天際」

屏東縣長治鄉繁華國小對面水煎包旁邊的一處倉庫今下午3時許突串竄大量黑煙，還不時傳出爆炸聲響，消防局出動13車24人到場，火勢1小時後撲滅，殘火處理中，倉庫放置大量紙箱，疑似電土催熟木瓜時一旁有大量易燃物棉被、紙箱等，不明原因起火，詳細起火原因調查中。

火災發生時正值快國小快要放學時段，警方也在現場交通管制，熊熊大火濃煙竄出，現場民眾趕緊幫忙消防人員布水線，場面緊張，濃烈黑煙更從遠處即可看見，火勢在下午4時半撲滅，殘火處理中。

現場屋主說，倉庫放木瓜，旁邊有有機肥，紙箱，，疑用電土催木瓜過程中，一旁還有大量覆蓋的棉被、紙箱檔易燃物品，因不明原因發生火災，現場火勢疑波及前面平房。

消防局表示，發生火災位置就在繁華國小對面巷子，現場燃燒堆放紙箱倉庫，民眾已撤出，無人受傷。現場火勢濃煙相當大，消防局出動長治、鹽埔、龍泉、屏東、麟洛分隊、特搜大隊及第一大隊，13車24人搶救。

消防局提醒，使用傳統電土催熟果物時，周邊不要堆置大量易燃物品。