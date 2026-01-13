紅內褲3人組小偷行竊北屯工地 業者損失80萬電線急報警

台中市有工地業者在網路平台Threads反映，本月8日有一組3人組小偷，進入工地上鎖的貨櫃屋內，偷走約80萬元的電線，其中一名竊賊被拍到穿著紅色內褲，業者形容為「紅內褲偷線三人組」，提醒工地業者多加留意，工地內建築材料的保管，第五警分局表示，已受理報案，正依相關證據，查緝竊嫌到案。

有網友今天在網路平台Threads反映，北屯區太安中街的建築工地，在8日凌晨1時許遭宵小行竊，他說，涉案三名小偷造成工地損失80萬元的電線，工地過去就曾被偷過一次，有報警但最後沒有抓到小偷，後來工地就把電線改放在貨櫃屋上鎖，但這次小偷直接破壞貨櫃屋進入行竊，「非常猖狂」。

該名網友說，三人組小偷其中一人行竊時被拍到穿著紅色內褲，三人也曾到其他朋友的工地行竊，因警報器太大聲，才讓三人拔腿就跑，沒有造成財物損失，但提醒同業，要小心工地建築材料的保管，另外竊賊使用的車輛車牌是假冒的。