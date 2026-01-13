快訊

影／拖板車右轉未保持距離 高雄公車遭撞險被扯破車身

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區發生公車車禍，黃姓男子駕駛拖板車，轉彎時疑因出現內輪差，板車擦撞右側的公車，公車右前車身幾乎遭板車車毀，幸未造成公車司機及乘客受傷。確實肇事原因由警方調查。

警方表示，今天下午1時許，司機黃姓男子（50歲）駕駛拖板車，沿高雄市小港區中安路西向東方行駛中間快車道，要右轉高鳳路時，疑似因未保持安全間距，右側板車擦撞同向行駛外側道的公車。

公車由司機陳姓男子（49歲）駕駛，當時公車也在路口要右轉進入高鳳路。公車遭擦撞時，左前車頭幾乎遭拖板車扯開，令路人吃驚。

警方據報到場，得悉雙方無人受傷，對2名司機酒測，無酒精反應，直到下午近2時，交通恢復順暢。

小港警分局呼籲，大型車轉彎時應注意內輪差，民眾行車時注意避開大型車左右側，以免發生憾事。

拖板車右轉疑未保持距離，擦撞高雄市公車，公車車身險被扯破。記者林保光／翻攝
