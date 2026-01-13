聽新聞
0:00 / 0:00
影／拖板車右轉未保持距離 高雄公車遭撞險被扯破車身
高雄市小港區發生公車車禍，黃姓男子駕駛拖板車，轉彎時疑因出現內輪差，板車擦撞右側的公車，公車右前車身幾乎遭板車車毀，幸未造成公車司機及乘客受傷。確實肇事原因由警方調查。
警方表示，今天下午1時許，司機黃姓男子（50歲）駕駛拖板車，沿高雄市小港區中安路西向東方行駛中間快車道，要右轉高鳳路時，疑似因未保持安全間距，右側板車擦撞同向行駛外側道的公車。
公車由司機陳姓男子（49歲）駕駛，當時公車也在路口要右轉進入高鳳路。公車遭擦撞時，左前車頭幾乎遭拖板車扯開，令路人吃驚。
警方據報到場，得悉雙方無人受傷，對2名司機酒測，無酒精反應，直到下午近2時，交通恢復順暢。
小港警分局呼籲，大型車轉彎時應注意內輪差，民眾行車時注意避開大型車左右側，以免發生憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言