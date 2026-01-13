影／屏東縣繁華國小對面巷弄突傳火警 濃煙竄天際驚傳爆炸聲響

屏東縣長治鄉繁華國小對面水源路巷弄間今天下午3時許突然驚傳火警，現場濃煙直竄天際，目擊民眾還不時聽到爆炸聲響傳出，濃濃黑煙從遠處即可看見，屏東縣消防局出動13車24前往現場救援，無人受傷，火勢在下午4時半撲滅殘火處理，起火原因仍待調查。

消防局表示，發生火災位置就在繁華國小對面巷子，現場燃燒堆放紙箱的倉庫，民眾已經撤出，無人受傷。現場火勢濃煙相當大，消防局出動長治、鹽埔、龍泉、屏東、麟洛分隊、特搜大隊及第一大隊，13車24人搶救。