驚險畫面曝！不想等前方公車上下客 新北砂石車逆向超車撞公車

26歲趙男駕駛砂石車行經新店區安康路，見前方有2輛公車正準備靠站，不願等待涉跨越雙黃線逆向超車，未料對向有來車，又急忙右切駛回車道，與第2輛公車發生碰撞，所幸無人受傷。警方對趙男違規行為依法開單舉發。

新店警方清晨6時許接獲報案，新店區安康路三段538號路邊公車站牌發生公車與砂石車車禍。警員到場，查出駕駛砂石車的趙男行經該路段時，前方有2輛公車正準備靠站上下客，因該路段路幅狹小，趙男不願等候違規跨越雙黃線逆向超車。