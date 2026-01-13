聽新聞
0:00 / 0:00
雲林森林火警持續搶救 立委協調中央全力支援
雲林縣古坑鄉草嶺地區近日發生森林火警，起火地點位於石壁大飯店後方山區。由於當地地形陡峭、林相密集，加上目前正值冬季乾燥季節，增加火勢延燒與救災作業的困難度。立委劉建國表示，消防單位於12日上午接獲通報後即投入搶救行動，並出動多輛消防車及人力進入山區救援。
據了解，火勢於12日下午一度獲得控制，但因山區缺乏水源、地勢險峻，13日仍持續投入人力警戒與撲滅殘火。
劉建國指出，已協調中央相關單位全力支援地方救災作業，除了請消防署密切關注，隨時提供物資及人力調配的協助外，空勤總隊黑鷹直升機亦出動執行投水任務，今早已完成多次投水作業，以防止火勢再度擴大。
同時農業部水保署也回報，已與地方保持密切聯繫，掌握現場狀況，並與各救災單位共同協助應變。劉建國也要求環境部啟動空氣品質監測，隨時掌握空污變化，確保周邊居民健康與公共安全。
劉建國表示，山區森林火警救災條件艱困，呼籲各單位在全力搶救的同時，務必將第一線救災人員的安全列為最高優先。他也向所有投入救災的消防弟兄與相關人員表達最深的感謝，期盼在中央與地方通力合作下，火勢能儘速撲滅，讓地方早日恢復平安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言