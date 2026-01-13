雲林森林火警持續搶救 立委協調中央全力支援

雲林縣古坑鄉草嶺地區近日發生森林火警，起火地點位於石壁大飯店後方山區。由於當地地形陡峭、林相密集，加上目前正值冬季乾燥季節，增加火勢延燒與救災作業的困難度。立委劉建國表示，消防單位於12日上午接獲通報後即投入搶救行動，並出動多輛消防車及人力進入山區救援。

據了解，火勢於12日下午一度獲得控制，但因山區缺乏水源、地勢險峻，13日仍持續投入人力警戒與撲滅殘火。

劉建國指出，已協調中央相關單位全力支援地方救災作業，除了請消防署密切關注，隨時提供物資及人力調配的協助外，空勤總隊黑鷹直升機亦出動執行投水任務，今早已完成多次投水作業，以防止火勢再度擴大。

同時農業部水保署也回報，已與地方保持密切聯繫，掌握現場狀況，並與各救災單位共同協助應變。劉建國也要求環境部啟動空氣品質監測，隨時掌握空污變化，確保周邊居民健康與公共安全。