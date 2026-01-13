他毒駕9萬元罰鍰拖8年未繳...台南分署強制執行 今一次繳清

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

33歲蔡姓男子2018年2月開車行經台南市中西區環河街，遭轄區第二警分局員警攔查發現有吸食毒品毒駕情形，交通局裁罰9萬元；因逾期未繳納，移送行政執行署台南分署強制執行，案經執行人員扣押蔡1515元存款，通知蔡到案報告財產狀況，蔡今天到場將欠款全數繳清。

分署指出，執行人員2022年8月間核發執行命令，扣押蔡的存款，扣得272元，2023年10月間再核發執行命令扣得1243元；執行人員通知蔡應於今年1月5日到場報告財產狀況，蔡並未到場，直到今天上午才到案表示，因長期在外縣市工作，今日剛好回台南，繳清剩餘欠款。

分署呼籲，配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安；民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力，提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，分署將強力執行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

33歲蔡姓男子2018年2月毒駕遭裁罰9萬元，直到今天趕到行政執行署台南分署將欠款全數繳清。記者袁志豪／翻攝
33歲蔡姓男子2018年2月毒駕遭裁罰9萬元，直到今天趕到行政執行署台南分署將欠款全數繳清。記者袁志豪／翻攝

