總統府旁人車爭道爆口角 單車騎士亮刀遭辦：買來防身
張姓男子今中午騎乘腳踏車行經台北市中正區博愛路，因騎上人行道，引起周姓男子不滿，出言勸阻，雙方爆口角，張憤而亮出尖刀威嚇，民眾見狀四散並報警，所幸員警到場時現場衝突未升級，順利將2人帶回偵辦。
警方調查，27歲張男騎乘機車沿博愛路人行道行進，經博愛路160巷口時，71歲周男出言勸離人行道，2人因此爆發口角爭執，隨後張亮出一把長約25公分的戰術直刀威嚇，一旁民眾見狀立刻四散而逃，報警處理。
轄區員警獲報到場，見張男持刀，不斷喝令「把刀放下！」，警民僵持數分鐘後，張男悻悻將刀放下，現場衝突未升級，也未釀傷亡，隨後2人皆稱因人車爭道問題爭吵，張男另稱道具是上網買來防身用的，無傷人意圖。
由於2人事後皆坦承當街動手毆打對方，但未受傷，警方後續針對鬥毆部分依社會秩序維護法裁罰，另對張男無故持刀部分依刑法恐嚇危安罪嫌送辦。
