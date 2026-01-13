快訊

偵查隊長涉霸凌暴力言語「喝農藥死一死」 屏東縣警局：霸凌不成立

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警察局警紀頻出包，某偵查隊長疑涉性騷、暴力語言霸凌女警。警方去年接獲申訴，性騷擾案部分成立；霸凌案部分未成立，屏東縣警局今表示，經調查認定言行未構成職場霸凌要件，霸凌申訴案不成立。但對該名隊長涉管理不當或言行不佳等行政疏失，將檢討懲處。

警方在去年接獲檢舉後，某隊長在去年4月到10月疑涉性騷擾與霸凌，警方當時僅調整涉案人的服務單位，但至今主管職仍未變動。

全案去年4月發生，女警疑因工作業務與隊長討論時，該名隊長口出惡言對女警說，「去喝農藥死一死」，發生爭執後，女警買來農藥後，這名隊長竟還說「喝不死的話去辦農藥行」。

霸凌案未成立，基層警議論紛紛。有員警得知結果認為「這樣的暴力言語卻沒構成霸凌？是不是有預設立場？」也有多名員警自嘲說，以後屏東縣的警察互相打招呼方式就是「你今天喝農藥嗎？」對此結果基層不服氣，更感到失望。

屏東縣警局表示，女警提出職場霸凌申訴案，秉持審慎、公正與客觀原則，委請具專業背景律師擔任外部委員籌組調查小組，依法啟動調查，本案調查時，就申訴人所提各項爭執重點，採「逐點討論、逐一審議」，就整體工作互動脈絡與期間背景綜合考量，訪談當事人與多名相關證人，並調閱相關事證，查證與審議。

縣警局表示，經委員會就相關事證綜合考量及判斷，認定被申訴人的言行未達構成職場霸凌，申訴案認定不成立；但是防護委員會提及涉及管理不當或言行不佳等行政疏失部分，將參考依權責檢討懲處並落實相關處理程序。

縣警局表示，理解職場互動過程中，當事人所承受壓力與感受，此案雖經認定未構成職場霸凌，仍基於關懷與支持立場，主動提供申訴同仁心理諮商、職涯關懷與必要協助，期能協助其回復穩定工作狀態，並持續安心投入職務。

另外在性騷擾案部分，經調查後認定成立，建議處申誡兩次。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

屏東縣警局某偵查隊涉言語暴力霸凌女警，縣警局調查後認定霸凌不成立。圖／報系資料照
屏東縣警局某偵查隊涉言語暴力霸凌女警，縣警局調查後認定霸凌不成立。圖／報系資料照

