影／台版嵐山陷火海逾30小時還在滅 最新畫面曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區有台版日本嵐山之稱，昨上午傳出火燒山，因地勢險峻、滅火不易，火勢延燒30小時仍持續燃燒，已出動直升機協助滅火，當地居民在起火點附近發現可疑鏈鋸、汽油，卻未見主人，是否與火警相關，待火調小組調查。雲林縣副縣長陳璧君表示，起火點鄰近石壁療癒基地，目前警消人員全力滅火，防堵火勢擴大。

雲林縣消防局昨天上午7時49分接獲報案，指草嶺石壁飯店後方山林發生火災，草嶺分隊派遣多人前往搶救，因山區多日無雨，天乾物早加上風勢助長，火勢延燒快速，後續又從山下調派人車前往支援。

消防林文山表示，由於當地地形陡峭、林木密集，火勢不易控制，今天上午評估有擴大延燒趨勢，燃燒面積約5公頃，早上消防署已派遣直升機空中灑水滅火，嘉義林區管理處奮起湖工作站也派員協助，火勢截至今天中午尚未撲滅。

草嶺地質公園理事、義消劉紹銘表示，昨天早上發現山區有濃煙後，為了尋找深山火源，與村民、義消、消防人員合作，徒步3個多小時，因山區地形險峻，又有山溝、峭壁，部分地方無法布置水線，滅火不易，加上山區水源輸送不易，多位村民自救接水管滅火。

「山區已經二個多月沒有下雨了」，草嶺村長陳兵通表示，現在天氣很乾燥，呼籲不管遊客、農民煙蒂不要斷丟。有村民表示，起火點附近發現鏈鋸、汽油等物，不確定是否與此次火燒山有關，已報警由警方調查。

雲林縣府近年在草嶺石壁打造逾500公頃的森林療癒基地，吸引許多遊客造訪，陳璧君表示，此次火燒山的地方緊鄰療癒基地，目前警消、村民合力滅火，防堵火勢擴大。

雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區有台版日本嵐山之稱，昨上午傳出火燒山，因地勢險峻、滅火不易，火勢延燒30小時仍持續燃燒。圖／草嶺地質公園理事、義消劉紹銘提供
雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區有台版日本嵐山之稱，昨上午傳出火燒山，因地勢險峻、滅火不易，火勢延燒30小時仍持續燃燒。圖／草嶺地質公園理事、義消劉紹銘提供
雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區有台版日本嵐山之稱，昨上午傳出火燒山，因地勢險峻、滅火不易，火勢延燒30小時仍持續燃燒。圖／草嶺地質公園理事、義消劉紹銘提供
雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區有台版日本嵐山之稱，昨上午傳出火燒山，因地勢險峻、滅火不易，火勢延燒30小時仍持續燃燒。圖／草嶺地質公園理事、義消劉紹銘提供
雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區有台版日本嵐山之稱，昨上午傳出火燒山，因地勢險峻、滅火不易，火勢延燒30小時仍持續燃燒。圖／草嶺地質公園理事、義消劉紹銘提供
雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區有台版日本嵐山之稱，昨上午傳出火燒山，因地勢險峻、滅火不易，火勢延燒30小時仍持續燃燒。圖／草嶺地質公園理事、義消劉紹銘提供

草嶺 雲林 療癒

