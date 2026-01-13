快訊

總統府旁騎士與行人爭道爆口角　他亮戰術直刀下場慘了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

總統府旁博愛路上今午12時許發生亮刀案，張姓男子騎乘腳踏車在人行道上與周姓男子爆口角，張憤而拿出一把戰術直刀威嚇，民眾見狀報警處理，所幸現場衝突未升級，警方介入後分別依刑法恐嚇危安罪嫌及社會秩序維護法裁罰。

警方初步調查，27歲張男中午時分騎乘腳踏車行經中正區博愛路上，因騎在人行道上，與行人爭道，引起71歲周姓男子不滿，出言勸阻，雙方一言不合當街爆發爭吵，張男更拿出尖刀威嚇，民眾見狀立即報警。

轄區介壽路派出所獲報立即派員到場，所幸2人情緒趨穩，現場衝突未升級，皆稱因用路爭道而爭執，員警將2人帶返警所調查後，張男無故攜帶刀械部分將依刑法恐嚇危安罪嫌送辦，2人當街推擠互毆部分，則將依社會秩序維護法裁罰。

轄區中正一分局獲報後介入偵辦。記者李隆揆／攝影
人行道 衝突 恐嚇

