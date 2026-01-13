新北捷運警察隊今成立揭牌 侯友宜盼警秒秒必爭嚇阻犯罪降低傷害

為強化捷運治安與運輸安全，新北市捷運警察隊今天上午舉行成立揭牌暨新任隊長布達典禮。市長侯友宜要求所有警員秒秒必爭趕抵現場，第一時間把傷害降到最低，主動積極臨檢盤查嚇阻犯罪，也勉勵新隊長廖國安戮力以赴做好捷運治安維護工作。

新北市長侯友宜今天上午10時至新北捷運南機場，主持新北市捷運警察隊成立揭牌暨新任隊長布達典禮。侯友宜表示，新北市是全國捷運興建最多的都會，在他任內已完成環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌，今年三鶯線也要完成。為因應捷運越來越多、事情越來越繁雜，特別成立新北捷運警察隊。目前已經有三個分隊，一個是安環分隊、淡海分隊，還有即將要成立的三鶯分隊，未來還有汐東分隊、土樹分隊、五泰分隊會陸續到位。

侯友宜指出，以前消防救護救災叫分秒必爭，現在叫秒秒必爭，因每一秒都關係到每個人的生命。相對也要求警察同仁秒秒必爭到達現場，第一線警力做什麼，第二線及第三線做什麼，要完整團隊作戰模式。光靠捷警90個人只能在第一時間把傷害降到最低，當第二線到達把狀況穩住，第三線把攔截圍捕做好。

侯友宜也要求新任捷運警察隊長廖國安，要多做實地演練，尤其是沒腳本的實地演練，但重要的是不要驚嚇到市民，侯友宜話鋒一轉指出，捷運警察隊辦公廳舍及福利都很好，很多人搶著要進來，期許隊長廖國安真彈實槍好好做。