尋芳客按錯鈴曝光 警破獲外籍女子一樓一鳳逮5人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南善化黃昏市場附近民宅疑暗藏春色，還有嫖客按錯門鈴驚擾居民而曝光，警方昨持法院搜索票，查獲1名嫖客及4名泰籍女子，依違反社會秩序維護法及移交移民署台南專勤隊收容後續依規定遣返。

善化警分局日前網路巡邏發現社群「Threads」有網友留言，黃昏市場某巷弄出入複雜，疑似有外籍女賣淫，衍生尋芳客誤按民眾住家門鈴情事。

警方主動訪查，發現附近時有不明男子及外籍女子出沒，並與移民署台南專勤隊組成專案小組蒐證偵辦，昨見時機成熟，持台南地方法院核發搜索票屋內查緝。

這次查緝行動當場查獲蘇姓嫖客及在場4名年約20至38歲的泰籍女子，經查，分持觀光簽證非法打工並逾期居留，現場還查扣女僕裝及相關違法證物ㄧ批。

蘇姓嫖客及4名外籍女子依違反社會秩序維護法裁處；另4女裁處後，移交移民署台南專勤隊收容後，續依規定遣返。

善化警分局長劉柏陞表示，善化警分局將加強網路巡邏，查掘不法訊息，並持續結合社區警政工作，積極勤區諮詢訪查，民眾對居住環境周遭如發現可疑人事物，請立即向警察機關通報或撥打110報案。

警方現場查扣的女僕裝。記者謝進盛／翻攝
警方現場查扣的女僕裝。記者謝進盛／翻攝
尋芳客按錯鈴意外曝光，台南善化警方破獲4名泰籍女子賣淫。記者謝進盛／翻攝
尋芳客按錯鈴意外曝光，台南善化警方破獲4名泰籍女子賣淫。記者謝進盛／翻攝

