尋芳客按錯鈴曝光 警破獲外籍女子一樓一鳳逮5人
台南善化黃昏市場附近民宅疑暗藏春色，還有嫖客按錯門鈴驚擾居民而曝光，警方昨持法院搜索票，查獲1名嫖客及4名泰籍女子，依違反社會秩序維護法及移交移民署台南專勤隊收容後續依規定遣返。
善化警分局日前網路巡邏發現社群「Threads」有網友留言，黃昏市場某巷弄出入複雜，疑似有外籍女賣淫，衍生尋芳客誤按民眾住家門鈴情事。
警方主動訪查，發現附近時有不明男子及外籍女子出沒，並與移民署台南專勤隊組成專案小組蒐證偵辦，昨見時機成熟，持台南地方法院核發搜索票屋內查緝。
這次查緝行動當場查獲蘇姓嫖客及在場4名年約20至38歲的泰籍女子，經查，分持觀光簽證非法打工並逾期居留，現場還查扣女僕裝及相關違法證物ㄧ批。
蘇姓嫖客及4名外籍女子依違反社會秩序維護法裁處；另4女裁處後，移交移民署台南專勤隊收容後，續依規定遣返。
善化警分局長劉柏陞表示，善化警分局將加強網路巡邏，查掘不法訊息，並持續結合社區警政工作，積極勤區諮詢訪查，民眾對居住環境周遭如發現可疑人事物，請立即向警察機關通報或撥打110報案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言