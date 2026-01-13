竹市消防攜手南門醫院 啟動大量傷患演練

新竹市消防局為提升大量傷病患處置效能，由第一大隊中山消防分隊日前攜手南門綜合醫院舉行大量傷患演習，模擬重大交通事故造成多數傷病患之緊急應變情境，藉此提升醫院與消防救護單位面對突發大量傷患事件時的應變能力，為新竹市民的生命安全做好更完善準備。

消防局長李世恭表示，此次演習情境設定為香山交流道出口處發生嚴重交通事故，一輛遊覽車司機因突發胸痛並冒冷汗而緊急減速，導致後方車輛閃避不及發生追撞，造成多名傷病患。現場由消防局中山消防分隊立即啟動大量傷患機制（超過15人次），並依大量傷患檢傷分類原則，將傷患分為紅、黃、綠、黑四級，依病情嚴重度分流送醫與處置。

消防局指出，依紅色傷患包含意識不清、呼吸每分鐘大於30下或微血管充填時間大於2秒者，如開放性氣胸及急性心肌梗塞患者，列為最優先處置與送醫對象；黃色傷患為無紅色指標但無法自行行走者，如大腿骨折或下肢動脈出血並需使用止血帶止血；綠色傷患則為意識清楚、生命徵象穩定者，如臉部及四肢多處挫擦傷或過度換氣；至於現場明顯死亡者列為黑色傷患，原則上不送醫或最後送醫。

市府表示，消防局與南門綜合醫院密切合作，從現場救護、檢傷分類、任務分派到院內接收處置，完整演練大量傷患應變流程。透過實地演練，雙方深刻體認到事前妥善規劃與現場任務分派的重要性。醫院端也特別強化止血帶正確使用觀念及人員分工效率；消防救護端則提出未來可透過掃描QR Code方式，於送醫途中即時將病患基本傷情傳送至醫院端平板系統，以減少事後資料輸入時間，提升整體救護效率。

新竹市衛生局及新竹捐血中心也於演練當天派員到場指導與觀摩，共同見證「特搜醫療雙軌救援機制」正式推行的重要成果。消防局表示，未來一旦發生重大意外事故，市民將可看到醫護人員與消防弟兄並肩作戰，將最專業的醫療技術帶到最前線，持續強化竹市整體緊急救護與災害應變量能，守護每一條珍貴生命。