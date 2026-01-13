快訊

起司饅頭卡1歲幼兒口中 保母第一時間未完整急救 過失致死罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

64歲潘姓保母照顧1年10月大的尤姓嬰幼兒，涉未注意起司饅頭大小和吞嚥情形，導致5塊以上的饅頭碎塊卡在幼兒口咽部，致呼吸困難，第一時間未實施完整急救措施，最終幼兒送醫住院1個多月後撤除維生機器，宣告死亡。台北地檢署今偵結，依過失致死罪嫌起訴潘姓保母。

起訴指出，2024年3月18日12時許，潘姓保母餵食尤吃起司饅頭，未注意饅頭的大小和吞嚥情形，造成5塊以上的起司饅頭碎塊卡在尤的口咽部，導致呼吸困難；潘發現尤頸部歪斜、臉部及嘴唇泛紫，未立即撥打119電話尋求協助，也未實施完整的急救措施，反而先聯繫友人和社區警衛，2人才陸續撥打119電話、趕往住處，潘才依119救護人員電話指示，對尤施以CPR急救，從尤的口中挖出2塊起司饅頭碎塊，救護人員將尤送醫急救。

尤到院前已無呼吸心跳，經插管治療，發現口咽部還有3塊起司饅頭碎塊致呼吸困難、缺氧時間過長，出現缺氧性腦病變，經長期加護治療無法恢復中樞神經功能，2024年5月2日撤除維生機器，宣告因中樞神經與呼吸器官衰竭死亡。

檢方認定，潘是領有居家式托育服務登記證書的專業保母，明知僅1歲10月大的尤姓嬰幼兒，器官、呼吸系統及吞嚥功能等尚未發展成熟，餵食時應審慎調整食物大小，餵食速度應按嬰幼兒的咀嚼能力調整，並在旁看顧觀察進食狀況，確保嬰幼兒順利吞嚥完成，方能餵食下一口，且應於發現尤頸部歪斜、臉部或嘴唇泛紫時，應立即撥打119，並執行兒童CPR基本救命術直到救護人員抵達。潘女涉過失致死罪依法起訴。

台北地檢署。(本報資料照片)
台北地檢署。(本報資料照片)

饅頭 起司 保母

