起司饅頭卡1歲幼兒口中 保母第一時間未完整急救 過失致死罪起訴

64歲潘姓保母照顧1年10月大的尤姓嬰幼兒，涉未注意起司饅頭大小和吞嚥情形，導致5塊以上的饅頭碎塊卡在幼兒口咽部，致呼吸困難，第一時間未實施完整急救措施，最終幼兒送醫住院1個多月後撤除維生機器，宣告死亡。台北地檢署今偵結，依過失致死罪嫌起訴潘姓保母。

起訴指出，2024年3月18日12時許，潘姓保母餵食尤吃起司饅頭，未注意饅頭的大小和吞嚥情形，造成5塊以上的起司饅頭碎塊卡在尤的口咽部，導致呼吸困難；潘發現尤頸部歪斜、臉部及嘴唇泛紫，未立即撥打119電話尋求協助，也未實施完整的急救措施，反而先聯繫友人和社區警衛，2人才陸續撥打119電話、趕往住處，潘才依119救護人員電話指示，對尤施以CPR急救，從尤的口中挖出2塊起司饅頭碎塊，救護人員將尤送醫急救。

尤到院前已無呼吸心跳，經插管治療，發現口咽部還有3塊起司饅頭碎塊致呼吸困難、缺氧時間過長，出現缺氧性腦病變，經長期加護治療無法恢復中樞神經功能，2024年5月2日撤除維生機器，宣告因中樞神經與呼吸器官衰竭死亡。