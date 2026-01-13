快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

752231
黃姓男子騎機車，閃避不及朝自小客車猛撞，當場連人帶車倒地。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區南山路與長安路口昨(12)日晚間18時許發生一起車禍，勞姓女子駕駛自小客車，於路口左轉時，黃姓男子騎機車直行，閃避不及朝自小客車猛撞，當場連人帶車倒地。蘆竹警分局獲報到場處理，該起事故造成黃男腿部骨折、身體多處擦挫傷，所幸沒有生命危險。

752235
勞女駕駛之自小客車，由南山路左轉長安路往林口方向，不慎與直行機車發生碰撞。圖：讀者提供

蘆竹分局說明，勞女駕駛之自小客車，由南山路左轉長安路往林口方向，不慎與自南山路二段直行往山腳方向由黃男騎乘之普重機車發生碰撞。該起事故造成黃男腿部骨折及身體多處擦挫傷，送往長庚醫院救治，無生命危險 。經警方到場實施酒測檢查，雙方駕駛酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

蘆竹分局呼籲，行經路口時務必減速慢行，並遵守交通規則，轉彎車應禮讓直行車先行，以確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】蘆竹小客車路口左轉 直行機車閃避不及撞擊瞬間曝

桃園市蘆竹區南山路與長安路口昨(12)日晚間18時許發生一起車禍，勞姓女子駕駛自小客車，於路口左轉時，黃姓男子騎機車直行，閃避不及朝自小客車猛撞，當場連人帶車倒地。蘆竹警分局獲報到場處理，該起事故造成黃男腿部骨折、身體多處擦挫傷，所幸沒有生命危險。

