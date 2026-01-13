女子擔心男友安危報警但不知租哪間房 警靠一招查出救人
台中一名女子日前擔心租屋沙鹿的男友安危報警，但不知男友租屋房號，清水警分局員警到場，從停車場機車停放位置編號逐一過濾車主身分，查出男子租的套房，及時救出他。
台中市沙鹿區35歲黃姓男子日前與女友大吵一架，揚言欲輕生，女友擔心安危打電話向警方報案請求協助。
台中市清水警分局明秀所警員張耿瑜、陳俊瑋獲報後立即趕到現場，發現該處為租屋大樓，經聯繫女友但不知黃男正確房號，警方從停車場機車停放位置編號逐一過濾車主身分，並鎖定3樓某套房，上樓後在門外聞到一股疑似燒炭氣味，通知消防救護人員到場。
消防隊員到場，黃男仍堅持不開門且不再對話，為及時救援，警消人員決定破門搶救時，房門突然自行打開，屋內煙霧瀰漫，員警將黃男拉到房門外，消防隊員協助送醫，經檢視後生命無大礙，黃男家屬也趕到醫院陪伴，感謝警消人員的及時救援。
清水警分局明秀派出所長楊勝傑呼籲，民眾若發現自己或身邊親友出現異常情緒，可撥打生命線1995或安心專線1925諮商，若有緊急狀況，即刻撥打110、119到場協助。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
