未等左轉綠燈亮起釀禍 高雄休旅車撞死直行騎士

高雄市仁武區昨晚發生死亡車禍，郭姓男子駕駛休旅車在路口左轉，撞上直行的機車，莊姓騎士倒地當場昏迷，送醫後不治。警方對郭酒測，無酒精反應，全案依過失致死罪嫌移送法辦。

警方表示，昨晚8時許，郭姓男子（26歲）開車沿鳥松區文前路南往北行駛，直到接仁武區八德南路及松藝路口，郭男左轉時，撞上沿八德南路直行的莊姓騎士（25歲），致莊姓騎士人車噴飛倒地不起。

警、消據報到達車禍現場，發現莊姓騎士已呈OHCA昏迷不醒，緊急將他送往高雄長庚醫院急救，但是莊姓騎士仍告不治。