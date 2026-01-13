未等左轉綠燈亮起釀禍 高雄休旅車撞死直行騎士

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市仁武區昨晚發生死亡車禍，郭姓男子駕駛休旅車在路口左轉，撞上直行的機車，莊姓騎士倒地當場昏迷，送醫後不治。警方對郭酒測，無酒精反應，全案依過失致死罪嫌移送法辦。

警方表示，昨晚8時許，郭姓男子（26歲）開車沿鳥松區文前路南往北行駛，直到接仁武區八德南路及松藝路口，郭男左轉時，撞上沿八德南路直行的莊姓騎士（25歲），致莊姓騎士人車噴飛倒地不起。

警、消據報到達車禍現場，發現莊姓騎士已呈OHCA昏迷不醒，緊急將他送往高雄長庚醫院急救，但是莊姓騎士仍告不治。

警方對郭姓男子酒測，無酒精反應，調閱相關監錄系統及行車記錄器影像，發現郭姓男子開車左轉，未等左轉綠燈亮起再起步左轉，才在路口與直行的莊姓騎士出車禍，有過失致死肇責，確實肇事原因待交通大隊釐清，但依過失致死罪嫌將郭男移送法辦，並依違反道路交通管理處罰條例規定開罰。

高雄郭姓男子駕駛休旅車，未等左轉綠燈亮起便轉彎，撞上機車騎士，致騎士傷重不治。記者林保光／翻攝
高雄郭姓男子駕駛休旅車，未等左轉綠燈亮起便轉彎，撞上機車騎士，致騎士傷重不治。記者林保光／翻攝
高雄郭姓男子駕駛休旅車（左），未等左轉綠燈亮起便轉彎，撞上機車騎士，致騎士傷重不治。記者林保光／翻攝
高雄郭姓男子駕駛休旅車（左），未等左轉綠燈亮起便轉彎，撞上機車騎士，致騎士傷重不治。記者林保光／翻攝

過失致死 車禍 酒精

