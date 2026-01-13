聽新聞
0:00 / 0:00
影／地形險峻搶救難 雲林草嶺石壁火燒山延燒逾26小時尚未撲滅
雲林縣古坑鄉草嶺村石壁飯店後方山林昨天上午發生火燒山，火勢直至今天尚未撲滅，且有擴大延燒跡象，消防人員持續搶救，今天已出動直升機協助空中滅火，燃燒面積初估約5公頃，目前全力防堵延燒、避免災情擴大。
雲林縣消防局指出，昨天上午7時49分接獲通報草嶺村石壁飯店後方山林起火，草嶺分隊立即派遣3輛消防車、6名消防人員及5名義消前往搶救，並於9時22分抵達現場。
局長林文山表示，由於當地地形陡峭、林木密集，火勢不易控制，昨下午加派第一大隊副大隊長及幕僚到場指揮，火勢至下午仍未完全撲滅，下午已向消防署申請直升機支援滅火，但因需先提供空拍影像確認，加上天色已暗，消防署評估當日已不宜執勤，經與當地村長協商後，決定由義消夜間在住處周邊監控火勢，消防人員先行返隊整備，今日再續行滅火任務。
今日上午8時12分，第一大隊張姓副大隊長回報，燃燒面積初估約5公頃，現場評估火勢仍有擴大延燒趨勢，消防人員與義消著手開闢防火通道，林文山表示，早上已完成3架次直升機空中灑水滅火作業，並向嘉義林區管理處奮起湖工作站申請派員協助，持續投入人力與資源，全力防止火勢蔓延，確保山林及周邊安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言