影／地形險峻搶救難 雲林草嶺石壁火燒山延燒逾26小時尚未撲滅

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁飯店後方山林昨天上午發生火燒山，火勢直至今天尚未撲滅，且有擴大延燒跡象，消防人員持續搶救，今天已出動直升機協助空中滅火，燃燒面積初估約5公頃，目前全力防堵延燒、避免災情擴大。

雲林縣消防局指出，昨天上午7時49分接獲通報草嶺村石壁飯店後方山林起火，草嶺分隊立即派遣3輛消防車、6名消防人員及5名義消前往搶救，並於9時22分抵達現場。

局長林文山表示，由於當地地形陡峭、林木密集，火勢不易控制，昨下午加派第一大隊副大隊長及幕僚到場指揮，火勢至下午仍未完全撲滅，下午已向消防署申請直升機支援滅火，但因需先提供空拍影像確認，加上天色已暗，消防署評估當日已不宜執勤，經與當地村長協商後，決定由義消夜間在住處周邊監控火勢，消防人員先行返隊整備，今日再續行滅火任務。