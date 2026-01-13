警開巡邏車載迷路婦幫她想起回家路 距離家240公尺想起來

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名婦人日前外出後忘記回家的路，台中市大雅警分局頭家派出所員警開巡邏車載她沿路找，讓她慢慢想起家在哪裡，在車上也安慰她不要急，當巡邏車開到距離婦人家約240公尺時，她突然想起來住何處，員警順利助她返家。

大雅警分局頭家派出所警員魏義庭、黃賀瑜，日前中午12時巡邏勤務時，接獲民眾報案指出，潭子區頭家路某社區大樓外，有一名年約7旬婦人獨自在外徘徊，神情慌張，疑似迷失方向，請警方到場協助。

警方到場後發現，家住潭子區頭家里78歲婦人，中午外出至銀行提領生活費，返程途中突然忘記住家位置，請計程車司機於附近社區下車後自行尋找，卻因記憶混亂無法返家，只能在社區外來回徘徊，社區管理員察覺異狀，立即報警求助。

員警見婦人神情不安，先上前關懷安撫，她無法清楚說明住處位置及家屬聯絡方式，考量當時天氣寒冷，為避免其受寒，警方決定讓婦人搭巡邏車，在其記憶中的環境周邊耐心陪同巡視。

過程中，員警一邊安撫情緒，一邊細心詢問婦人是否對沿途建築或道路有印象，逐步引導其拼湊記憶，最終在距離迷失地點約240公尺處，婦人突然想起回家的方向，順利找到住家，家屬見婦人平安返家，對警方細心協助深表感謝。

大雅警分局提醒，家中如有高齡長者，建議配戴聯絡資訊、申請防走失手鍊或相關定位設備，以利走失時能迅速聯繫家屬，若民眾發現疑似迷失的長者，可以主動關懷並通報警方，共同守護長者安全。

台中市大雅警分局頭家派出所員警即時助迷路婦人回家。圖／警方提供
台中市大雅警分局頭家派出所員警即時助迷路婦人回家。圖／警方提供

