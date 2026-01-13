快訊

他下班返家車輛故障...馬路中央動彈不得 台南警「暖心一推」解圍

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

張姓男子昨天開車下班返家，車輛電力系統突然故障，導致停在馬路中央動彈不得，造成其他車輛不斷繞道，下班時間交通堵塞；巡邏員警發現，上前關切，二話不說徒手將故障車輛推移路旁停車格，即時解除張的困境，維護交通順暢，張隊員警「暖心一推」頻頻致謝。

昨天傍晚5時許，台南市警第二分局南門派出所副所長張嘉勛與警員孫崇傑巡邏行經中西區南門路與五妃街口，發現車流出現回堵，上前查看是1輛銀色小客車異常停駛於車道中央；經詢問，55歲駕駛張姓男子表示，下班返家途中，車輛電力系統突然故障，瞬間熄火無法發動。

經員警協助張嘗試發動，眼見車輛均無反應，因當時正值下班尖峰時間，路段車流量大，拋錨車輛佔據車道造成後方交通嚴重壅塞；為避免追撞事故，員警讓張控制方向盤，協同將車輛推移至路旁停車格，並協助聯繫拖吊車到場處置。

張姓駕駛對員警在危急時刻主動伸出援手，協助排除危機的舉動深表感激。 分局呼籲，民眾平時應定期保養車輛，行車前檢查油、水箱及電力系統；若行駛中遇車輛故障，應先開啟警示燈，並在車後適當距離放置警告標誌，以維護自身及其他用路人的安全。

張姓男子昨天開車下班返家，車輛電力系統突然故障，導致停在馬路中央動彈不得，巡邏員警徒手將故障車輛推移路旁停車格。記者袁志豪／翻攝
