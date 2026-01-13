火舞壓軸演出釀2級燒傷 金門縣府：疑受瞬間風勢變化

金門島嶼生活節移師到剛完成修復開幕的金沙戲院前廣場舉辦，11日晚間在地表演團隊表演火舞壓軸演出時，疑似因當時瞬間風勢變化，一名表演者不慎受傷，嚇壞現場觀眾和工作人員。現場人員即刻啟動緊急應變機制，第一時間協助傷者離場，並迅速安排就醫。

金門縣府表示，經院方初步診治，傷者為臉部二級燙傷，意識清楚、生命徵象穩定，第一時間已完成必要的醫療處理與評估。考量後續治療的完整性與專科需求，隨即啟動醫療後送機制，11日晚間11時30分，以醫療專機後送方式送往榮民總醫院治療。

縣府說，事件發生後，有與承辦廠商、表演團隊保持密切聯繫，持續關切傷者狀況，並與傷者家屬聯繫，將全力協助後續相關事宜。該活動有依規定為所有參演人員投保相關保險，後續將依保險程序妥善處理。

為避免類似意外再出先現，縣府說，後續將要求廠商對於表演應全面檢視演出流程、器材使用及現場環境條件等安全管理細節，強化相關防護與應變機制，確保所有參與人員及觀眾安全。